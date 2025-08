Caos a Imola: incidente al via, 15 auto coinvolte, gara annullata! - VIDEO

Le impressionanti immagini dell'incidente avvenuto al via di gara 2 del campionato italiano di F4, con ben 15 monoposto coinvolte

Questo fine settimana era in programma all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il sesto round dell'Italian F4 Championship. Attimi di terrore si sono vissuti sabato pomeriggio alla partenza di gara 2, segnata da un impressionante incidente al via dovuto in particolare a due vetture rimaste ferme sulla casella della griglia, provocando il caos tra le monoposto accorrenti.

15 auto coinvolte, gara annullata

Rimanere fermi sulla griglia di partenza è uno dei peggiori incubi per i piloti, soprattutto se si scatta dalle prime file. Gli appassionati di motorsport ricorderanno la tragedia che costò la vita a Riccardo Paletti al GP Canada del 1982, quando lo sfortunato italiano colpì la Ferrari di Didier Pironi rimasta inchiodata sulla prima casella dopo la pole position ottenuta al sabato. In questa occasione bisogna specificare subito che nessuno dei giovani piloti coinvolti ha subito conseguenze.

A vivere momenti di assoluto terrore è stata Payton Westcott, ragazza americana rimasta ferma sulla quarta posizione da cui scattava. Il primo a colpirla è stato Guy Albag che partiva subito dietro e che fortunatamente è riuscito a proseguire evitando la creazione di un pericoloso imbuto, mentre le altre vetture di centro griglia sono inizialmente riuscite ad evitare le due monoposto. Il caos si è creato quando i piloti della seconda metà della griglia di partenza sono accorsi a velocità maggiore, centrando la Tatuus del team Van Amersfoort Racing e innescando una carambola collettiva. Nel frattempo nelle retrovie un'altra vettura era rimasta ferma, venendo a sua volta colpita da uno degli ultimi piloti sulla griglia di partenza. Ecco il video dell'impressionante incidente collettivo:

That will buff out…



Everyone’s okay



pic.twitter.com/ylxJyP6S6D — Mattzel89 (@Mattzel89) August 2, 2025

Alla fine sono state 15 le monoposto coinvolte, tanto che la direzione gara ha prima sospeso e poi annullato gara 2. La competizione è ripresa il giorno successivo, quando si è disputata come da programma gara 3 vinta dall'ucraino Oleksandr Bondarev, mentre Westcott è giunta al traguardo ventesima su trenta piloti che sono transitati sotto alla bandiera a scacchi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/08/2025