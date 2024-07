Altro colpo McLaren: preso Lundgaard al posto di Rossi

GIOVANI BRILLANTI Quello dell'Indycar series è un mercato che sa muoversi molto velocemente. Lo ha capito subito la McLaren che dopo la querelle con Alex Palou - ingaggiato ma poi tiratosi indietro - e David Malukas costretto a rinunciare a causa dell'infortunio, ha ora ufficializzato l'arrivo di Christian Lundgaard nel 2025.

LUNDGAARD LASCIA RAHAL Dopo due stagioni in cui da debuttante aveva fatto vedere le sue abilità, il danese lascia Bobby Rahal per approdare da Sam Schmidt che gestisce il team McLaren. Zak Brown spinge forte sull'estensione americana del team di Woking e con la partenza di Alexander Rossi si è assicurato un pilota promettente dopo il giovanissimo Nolan Siegel che ha preso il posto di Theo Pourchaire. La vicenda di quest'ultimo - e degli strascichi dell'odio social scatenato dai fan di Agustin Canapino - non sono stati del tutto chiariti.

ROSSI IN CERCA DI UN SEDILE Se Lundgaard ha colto la possibilità di accasarsi in un team di prima fascia, per Rossi potrebbe farsi ardua restare su una vettura competitiva. Il vincitore della 500 miglia del 2016 aveva da tempo cercato il rinnovo con McLaren che però non è arrivato a causa delle prestazioni non rilevanti. Rossi potrebbe verosimilmente finire proprio da Rahal oppure essere una scelta di Prema che aveva fatto sapere di puntare ad almeno un pilota esperto per il suo ingresso nella prossima stagione. Diversamente potrebbe trovare posto in uno delle diverse squadre da centro classifica che si sono fatte avanti.

Pubblicato da Marco Borgo, 03/07/2024