Autore:

Simone Valtieri

DI NUOVO AL VOLANTE Non finiscono mai le sfide per Alex Zanardi. Fresco di record del mondo di ironman triathlon, il pilota bolognese tornerà al volante della sua amata BMW per una tappa del DTM, per la precisione nella "corsa dei sogni", la Dream Race che andrà in scena in Giappone, al Fuji, nel weekend del 22-24 novembre. L'ultima volta di Alex al volante della M4 DTM del team BMW Group Motorsport è stata lo scorso anno, in occasione della tappa italiana di Misano, quando giunse sorprendentemente quinto in gara-2.

ALEX ISPIRA Ma Zanardi ha anche un altro appuntamento in pista prima del Fuji, sempre con la BMW (stavolta una M6), con il campionato italiano GT nella tappa del Mugello il 4-6 ottobre prossimi. Il pilota emiliano ha annunciato sui social il suo prossimo impegno, mentre la BMW ha diramato un comunicato ufficiale in cui a parlare è stato il direttore del BMW Group Motorsport, Jens Marquardt: "Nessuno ha dimenticato la magnifica presenza di Zanardi nel DTM a Misano, pertanto siamo lieti che torni al volante di una nostra M4. Alex ispira le persone di tutto il mondo, è fantastico averlo con noi in Giappone, siamo fiduciosi che richiamerà tanta gente quanta ne è accorsa a Misano o alla 24 ore di Daytona."

Japan, I’m coming!

An old friend, when I use to be fast, nicknamed me “I Da Ten”. To all Japanese Fans: I can’t promise you I’ll be able to honor my ancient nickname, but for sure, for the great support you gave me in a long time, I’ll reserve you my best smile! @BMWMotorsport https://t.co/nmDhDNsBK9 — alex zanardi (@lxznr) September 25, 2019

GRANDE CAPITOLO Il campione italiano ha aggiunto: "Competere nella Dream Race del DTM e Super GT è qualcosa di meraviglioso per me, e non c'è parola più azzeccata. Il semplice fatto di essere ancora in grado di correre per me è un regalo, e la BMW M4 è sicuramente una delle migliori auto che abbia mai guidato. Sarà fantastico, sono estremamente grato al BMW Motorsport per questa opportunità. Correre nel DTM è una grande sfida per tutti, i piloti sono ltamente professionali e le mie aspettative non sono troppo grandi. Cercherò di esibirmi al meglio delle mie possibilità, sarà un altro grande capitolo della mia carriera automobilistica."