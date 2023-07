A Ridderkerk l'ultimo saluto a Dilano Van't Hoff

L'ULTIMO ABBRACCIO Si è svolta questa mattina a Ridderker la cerimonia funebre di Dilano Van't Hoff, pilota di Formula Regional morto in seguito al tragico incidente del 1° luglio sulla pista di Spa Franchorchamps. Il 18enne olandese non è sopravvissuto alle ferite riportate nello schianto che ha coinvolto anche Adam Fitzgerald, anch'egli ferito nell'incidente. La bara nera con il numero 17 portata in spalla dagli uomini del team MP Motorsport è stata deposta nella sala della cerimonia dove erano presenti casco e trofei del giovane olandese. Molto toccante e affollata la cerimonia trasmessa anche via web in cui i familiari hanno salutato per l'ultima volta il giovane Dilano.

IL MESSAGGIO DELLA FIA Tra i tanti intervenuti, dopo la sorella e la fidanzata di Dilano, a parlare è stato Mohammed Bin Sulayem, presidente della Federazione internazionale: ''Quattro mesi fa ho vissuto anch'io questi momenti - ha spiegato il dirigente di Dubai che ha perso un figlio in un incidente stradale - nessuno dovrebbe seppellire il proprio figlio. L'emozione che ci unisce è forte. Vogliamo ricordare Dilano per la sua tenacia con cui inseguiva un sogno. La sua ascesa nel motorsport era promettente. Dal kart al titolo in Formula 4. Il supporto della sua famiglia è stato fondamentale in questo percorso e sarà ricordato e onorato. La sua dedizione deve essere di esempio per le generazioni future. Possa la famiglia trovare pace nell'aver aiutato questo ragazzo ad inseguire il suo sogno''.

Pubblicato da Marco Borgo, 11/07/2023