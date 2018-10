Autore:

Giulia Fermani

GARANZIA ESTESA Già omologate secondo le nuove normative WLTP, le vetture Full Hybrid Electric Toyota grazie al nuovo programma Hybrid Service potranno godere per 10 anni della garanzia sia sulle parti elettriche sia su quelle meccaniche.

FACILITAZIONI IN SALSA IBRIDA Attivo da Ottobre, il Toyota Hybrid Service rinnovabile fino a 10 anni o 250.000 km a patto di effettuare manutenzione ordinaria regolare presso la rete ufficiale Toyota. A spingere Toyota in questa direzione sono stati i 200.000 clienti Toyota in Italia, che rappresentano il 70% dell’intero mercato delle auto elettriche. Con questa estensione Toyota vuole agevolare i clienti dell'elettrico; agevolazione che partiva già dai prezzi competitivi e dalle formule di acquisto innovative e non vincolanti che permettono di restituire l'auto in qualunque momento.