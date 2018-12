Autore:

Giulia Fermani

TESLA ALLA CONQUISTA DELL'EUROPA Entro un anno la rete di Supercharger di Tesla coprirà il 100% dell'Europa "dall'Irlanda a Kiev, dalla Norvegia alla Turchia": parola di Elon Musk. Oltre ad annunciare i piani per migliorare la rete di Supercharger in Europa, il CEO di Tesla ha rivelato l'intenzione di costruire una rete in Africa nel 2020.

LA MAPPA DELL'AMPLIAMENTO L'attuale rete di Supercharger di Tesla inizia a diradarsi superati i confini di alcuni Paesi in particolare come Austria, Germania, Slovenia e Repubblica Ceca. non ce ne sono in Ucraina, ad esempio, problema a cui Musk promette di porre rimedio con due stazioni di ricarica in programma per il prossimo anno e nemmeno in Turchia. Non solo nuovi territori godranno dell'ampliamento della rete di ricarica Tesla ma anche i Paesi dove già sono presenti vedranno un massiccio aumento delle stazioni. Alcuni esempi? Francia, Belgio, Germania, Polonia, Danimarca e Paesi Bassi.