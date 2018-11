Autore:

Giulia Fermani

ART CAR Forse ricorderete che lo scorso giugno, in occasione della quarta edizione del Salone Auto Torino, Suzuki aveva messo in scena un live show che aveva reso opera d'arte un'auto in carne ed ossa; una Suzuki Ignis Hybrid, per la precisione. Dopo essere stata esposta al Parco Torinese del Valentino Suzuki Hybrid Art è andata all'asta, che si è conclusa giovedì 15 novembre.

ASTA BENEFICA Ad aggiudicarsi la Suzuki Hybrid Art decorata dall’artista Leonardo Giacomo Borgese è stato un imprenditore milanese, appassionato di arte. I 14 mila euro che li è costato questo pezzo unico della Casa di Hamamatsu sono stati interamente donati alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, la quale potrà così promuovere nuove attività culturali.