Autore:

Marco Congiu

DRIVE 4 FUN La Suzuki Vitara 2019 ha debuttato poche settimane fa in occasione del Salone dell'Auto di Parigi 2018. Rivista lievemente nel look e nelle motorizzazioni, il SUV di Hamamatsu lancia un listino rinnovato nel prezzo di partenza e negli allestimenti: per portarsi a casa la nuova Vitara vi serviranno almeno 20.980 euro, ma in caso di permuta avrete uno sconto di 3.000 euro. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

COSA OFFRE Sono 3 gli allestimenti in cui la Suzuki Vitara 2018 è offerta: Cool, Top e Starview. I più attenti avranno già notato la scomparsa dell'Easy, un tempo entry-level di Suzuki. La Vitara Cool con il 1.0 BoosterJet tre cilindri a benzina da 112 CV offre di serie clima automatico, bluetooth, schermo touch da 7”, retrocamera, sedili riscaldati, 7 airbag, bracciolo con van portatutto, vetri privacy, cruise control, fendinebbia e compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay ad un prezzo di 20.980 euro. A questa dotazione, Top e Starview aggiungono anabbaglianti LED con regolazione automatica dell’altezza, sedili in pelle scamosciata, sensori luce e pioggia, keyless start and entry, navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, orologio analogico centrale in plancia e retrovisori con ripiegamento elettrico. A questi, l'allestimento Staview offre di serie il tetto panoramico apribile.

MOTORI, CAMBIO E 4X4 All'insegna della semplicità le motorizzazioni. Sparisce dal listino la Vitara Diesel – anche se, ad onore del vero, la Vitara a gasolio è ancora configurabile dal sito ufficiale di Suzuki nella versione pre-restyling, venduta ad un prezzo più basso della Vitara a benzina - e rimangono il 1.0 BoosterJet 3 cilindri da 112 CV o il 1.4 BoosterJet da 140 CV. Per il motore più piccolo, il cambio è manuale a 5 marce, mentre il millequattro di marce ne ha 6. In opzione, entrambe le unità possono essere abbinate ad un cambio automatico a 6 rapporti. Anche la trazione integrale 4WD AllGrip Select può essere equipaggiata indistintamente su entrambe le motorizzazioni. Il porte aperte è fissato per sabato 27 e domenica 28 ottobre.