Autore:

Marco Congiu

ACCORDI Alla fine di maggio, Toyota e Suzuki hanno raggiunto un accordo commerciale dal quale trarre benefici per entrambi. Nello specifico, si parla di un nuovo motore realizzato da Suzuki grazie alla competenze Toyota e Denso, mentre Toyota avrebbe provveduto a vendere alcuni modelli Suzuki con il proprio marchio. La Suzuki Baleno sarà la prima auto a ricevere il logo della Doppia Ellissi sul frontale, almeno nel mercato indiano.

TOCCHI DI FINO La Toyota Baleno non sarà uguale in tutto e per tutto alla Suzuki. Un lieve maquillage è più che sicuro per quanto riguarda la fanaleria, oltre ad una nuova mascherina frontale. Saranno dalle 20.000 alle 25.000 unità ad essere rimarchiate Toyota, ovvero quelle che usciranno dalla fabbrica Suzuki di Gujarat.

NON SOLO ASIA La fonte della notizia è il sito di news indiano Livemint, il quale si spinge ancor più oltre. La Baleno non sarà l'unico esemplare di cross-logo per le due aziende. Da quanto riportato, anche la Corolla dovrebbe fare il passaggio inverso, diventando Suzuki Corolla per il mercato africano, oltre alla Suzuki Vitara.