ELETTRO DISCO ORARIO Tra le novità previste dal Dl Semplificazioni che interessano il Codice della Strada, oltre all'introduzione di autovelox fissi in città, corsie ciclabili, zone scolastiche e altre misure, fa la sua comparsa pure l'articolo che disciplina la sosta e la fermata dei veicoli a zero emissioni. Spazi riservati esclusivamente alla fermata e alla sosta delle auto elettriche le quali tuttavia, una volta che la ricarica fosse completa, dovranno liberare obbligatoriamente la posizione. Niente multa, a quanto pare, in caso di sosta superiore alla necessità: per disincentivare l’utilizzo delle aree di ricarica come semplici posteggi, le singole amministrazioni comunali potranno semmai studiare tariffe di ricarica più elevate, qualora si superasse il limite di un’ora di sosta. Limite che in ogni caso non verrebbe applicato nella fascia oraria dalle 23 alle 7, ad esclusione dei punti di ricarica fast charge. Si attende la norma definitiva.