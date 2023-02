Blocco del traffico a Milano nel weekend: ecco che succede

La cosa potrebbe apparire di poco conto, visto che dallo scorso ottobre l'Area B già vieta l'accesso alle auto a benzina Euro 2 e ai Diesel Euro 5. Questa misura è permanente, ma vige solo durante la settimana: nei weekend liberi tutti o quasi. Ora però il perdurare delle polveri sottili oltre il livello di guardia dovrebbe far scattare nelle prossime ore le misure straordinarie per il contenimento delle emissioni. Se la Regione Lombardia darà il via libera, sabato 18 febbraio 2023 arriveranno le prime limitazioni al traffico. A farne le spese i Diesel Euro 4 che non potranno circolare dalle 8:30 alle 18:30 nella città di Milano e negli altri comuni limitrofi con più di 30mila abitanti.

I COMUNI INTERESSATI Limitazioni anche all'uso del riscaldamento domestico, con lo stop ai generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle due stelle (compresa) e la riduzione di un grado delle temperature nelle abitazioni. Pensate di rimediare con un picnic all'aperto? Spiacenti, scatta anche il divieto assoluto di combustioni all'aperto, come fuochi e barbecue (oltre ai fuochi d'artificio). Di seguito l'elenco dei comuni interessati:

Abbiategrasso

Bollate

Cernusco sul Naviglio

Cinisello Balsamo

Cologno Monzese

Cormano

Corsico

Legnano

Milano

Paderno Dugnano

Pioltello

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

San Giuliano Milanese

Segrate

Sesto San Giovanni



Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/02/2023