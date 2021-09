Chi non conosce AutoScout24? È il più grande sito di annunci per la compravendita di auto e moto d'occasione, o di seconda mano, operante in tutta Europa (vi trovi anche molte offerte auto e moto dei concessionari). Se vuoi vendere l'auto (e hai già letto i nostri consigli su come fare) è certamente uno dei portali più indicati dove scrivere un'inserzione e per agevolare l'operazione - alquanto noiosa, diciamolo - oggi viene introdotta una funzione per il completamento semi-automatico degli annunci: a partire dal numero di targa del veicolo.

FUNZIONA COSÌ Dopo aver scritto la targa e selezionato il modello, bisognerà aggiungere a mano il chilometraggio, il prezzo e le foto, mentre tutte le caratteristiche e gli equipaggiamenti tipici dell’auto verranno precaricati automaticamente, con i dati di immatricolazione ricavati dal database del Ministero dei Trasporti e l'elenco delle caratteristiche e delle dotazioni forniti dall'archivio Motornet–Eurotax. Attenzione: il sistema riconosce le targhe in formato AA000AA delle automobili immatricolate dopo il 1994. Per le targhe nei formati precedenti si può comunque utilizzare l‘inserimento manuale tramite marca e modello.

LA PRIVACY? NO PROBLEM Il numero di targa fornito ad AutoScout24 verrà utilizzato esclusivamente per recuperare le informazioni sulla tipologia di auto, ma non sarà in alcun modo mostrato sul portale, assicura la Società. Nell’annuncio, quindi, non saranno presenti dati personali che possano collegare la targa con il proprietario dell‘auto. “Abbiamo voluto migliorare la creazione degli annunci, che resta gratuita per gli utenti privati, con l'inserimento per targa, per primi in Italia ed in linea con la filosofia di AutoScout24 che sa sempre mette l'utente al centro”, dice Tommaso Menegazzo, Head of Marketing Italia per AutoScout24. Qualche consiglio sul momento migliore per vendere l'auto? Leggi qui.