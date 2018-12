Autore:

Lorenzo Centenari

HARD BREXIT Chiamasi effetto domino: quando una tessera crolla, trascina a terra tutta la catena. Ufficiale dal 29 marzo 2019, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea sta già riverberando i propri effetti sull'economia del Continente. Ora è ansia anticipatoria, ma che accadrà da quella data in poi? Soprattutto, che accadrà nel caso (sciagurato) di una cosiddetta "no-deal Brexit"? Ai Costruttori auto, niente di buono. E non solo a quelli che producono oltremanica.

CRISI JAGUAR LAND ROVER Delle conseguenze che la Brexit già sta scatenando sull'industria dell'auto britannica se ne parla quotidianamente. Jaguar Land Rover che taglia 5.000 posti di lavoro e sposta parte della produzione in Slovacchia, Nissan che considera l'ipotesi di traslocare la fabbrica Qashqai da un'altra parte, Mini che infine ha già programmato la pausa estiva del 2019 dal mese di aprile, subito dopo che il distacco dalla Ue sarà completo. Poiché i quattro quinti dei modelli costruiti dai sudditi di Sua Maestà sono destinati all'export, la produzione in loco è già crollata un po' per tutti (-20% a novembre). E il futuro non riserva buone nuove.

SPETTRO DAZI DOGANALI Se da qui all'ora X Bruxelles e Londra non raggiungeranno accordi sul libero scambio (e a oggi le premesse non sono delle migliori), il trend non potrà infatti che proseguire nella stessa direzione, anzi intensificarsi. Il punto è che la Gran Bretagna è per i marchi auto con sede in Europa uno dei maggiori sbocchi in assoluto, seconda solo a Germania e Francia, mettici anche Cina e Stati Uniti nel caso dei marchi premium. I dazi doganali sarebbero biunivoci, con l'Ue che imporrà ai prodotti "made in UK" una barriera all'ingresso e viceversa, la frontiera british ad alzare il muro verso le auto "made in Europe".

GRANA PANEUROPEA Tremano le tedesche Audi, Mercedes e BMW (che nel Regno Unito ha Mini come testa di ponte e che lassù costruisce anche motori), ma non che i marchi generalisti possano considerarsi salvi. In Gran Bretagna Ford è leader di mercato, e non tutti i modelli vengono assemblati in patria. A loro volta, Gruppo Volkswagen, Gruppo PSA e Gruppo Renault realizzano in UK buona parte del proprio fatturato: per tutti loro, una no-deal Brexit sarebbe una grana di non poco conto.

GOD SAVE THE DEAL Inferiore l'impatto che l'uscita dall'Ue della Perfida Albione avrebbe invece sul Gruppo FCA. Alfa Romeo e Jeep vendono qualche migliaio di pezzi l'anno, maggiore è la penetrazione Fiat (30.000 auto e oltre), ma il suo market share non oltrepassa il 2%. Marchi europei in senso stretto, ma non solo: Kia produce nella solita Slovacchia, Hyundai in Repubblica Ceca, Toyota in Belgio. No-deal Brexit uguale crisi a tutto campo: il settore ha ora 100 giorni per sperare in un'intesa.