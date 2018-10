Autore:

Marco Congiu

SOLO IBRIDA La nuova Lexus UX, SUV di medie dimensioni presentato in occasione dell’ultimo Salone di Ginevra, arriverà in Italia unicamente con powertrain ibrido. Tutti gli esemplari venduti nel nostro paese saranno equipaggiati dal 2.0 benzina da 178 CV con tecnologia Self Charging Hybrid,con trazione a 2 o 4 ruote motrici. I prezzi di partenza sono fissati a quota 37.900 euro, con le consegne previste per il primo trimestre 2019. Di serie questo SUV del marchio premium di Toyota offre già tanto. Vediamo che cosa, più nello specifico.

SICUREZZA INNANZITUTTO Di serie, la Lexus UX equipaggia gli assistenti alla guida del pacchetto Lexus Safety System+: frenata automatica con riconoscimento pedoni, assistenza al mantenimento di corsia, abbaglianti automatici, cruise control adattivo e riconoscimento della segnaletica. Sono ben 5 gli allestimenti della Lexus UX: si parte dall’Excecutive – quello di ingresso – e dal Business, riservato alle flotte. Salendo di livello abbiamo Premium, F Sport e Luxury. La lista degli optional non è chilometrica: spiccano il Lexus Navigation, il Connect Pack con ricarica wireless e radio Dab, Tech Pack con Head-up display ed il Luxury Pack.

VOGLIO FINANZIARLA La Lexus UX parte da 37.900 euro per la versione 2WD Business, ma l’asticella si alza fino ai 49.900 euro della 4WD Luxury, optional esclusi. Chi volesse, potrà optare per una nuova formula di finanziamento Pay Per Drive Connected, in grado di adattare i pagamenti a seconda dell’effettivo utilizzo del SUV ibrido. A ciò si può aggiungere la RCA Connected, una formula che monitorando lo stile di guida ed il chilometraggio del conducente saprà offrire una polizza assicurativa adatta alle sue esigenze.