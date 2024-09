Le 10 auto più belle di sempre: cosa dice l'A.I.

Il pensiero l'ho fatto davanti alla nuova Renault Rafale: ''Bellissima, nel suo genere''. E passeggiando con il cane al guinzaglio ho cominciato a confrontarla con i SUV coupé che vedevo parcheggiati a bordo strada. Incontro una BMW X2 e me la ricorda: non posso fare a meno di notare delle somiglianze nell'andamento del cofano anteriore, ma al posteriore la tedesca è più raccolta, con un effetto poco armonioso sui volumi generali. Come dire, la Rafale è come avrebbe potuto diventare la X2 se solo...

Renault Rafale davanti all'aereo da cui prende il nome

SUI GENERIS Non faccio in tempo a finire il pensiero che l'attenzione cade su quel ''nel suo genere''. Oggi, si sa, i SUV vanno per la maggiore, ma possiamo dire che sono davvero belli? Rimuginando sul concetto di pura e semplice bellezza su quattro ruote ho provato a farmi aiutare dall'intelligenza artificiale, che alla richiesta di elencare le 10 auto più belle di sempre ha partorito la seguente classifica: leggiamola insieme, poi ne riparliamo.

BMW X2 M35i xDrive

LA TOP 10 SECONDO L'A.I.

La Ferrari 250 GTO è considerata da molti l’auto più bella mai realizzata. Con il suo design elegante e le sue prestazioni straordinarie, è un simbolo di eccellenza automobilistica. Solo 36 esemplari furono prodotti, rendendola una delle auto più rare e desiderate al mondo.

Ferrari 250 GTO

La Jaguar E-Type è famosa per le sue linee sinuose e il cofano lungo. Enzo Ferrari la definì “l’auto più bella mai costruita”. La sua combinazione di bellezza e prestazioni la rende un’icona senza tempo.

Jaguar E-Type 4.2 Coupé, vista laterale

Resa celebre dai film di James Bond, la Aston Martin DB5 è sinonimo di eleganza britannica. Il suo design raffinato e le sue caratteristiche avanzate per l’epoca la rendono un classico intramontabile.

Aston Martin e Bowmore: la DB5 è stata anche l'auto di James Bond, agente 007

La Porsche 911 è un’icona del design automobilistico. Con il suo profilo distintivo e le sue prestazioni eccezionali, è amata da generazioni di appassionati di auto.

Porsche 911: Michael Mauer, Chief Designer Porsche

La Lamborghini Miura è spesso considerata la prima supercar al mondo. Il suo design rivoluzionario e il motore centrale la rendono un capolavoro dell’ingegneria automobilistica.

Lamborghini Miura P400 SV: il gioiello italiano all'asta di Pebble Beach

VEDI ANCHE

Con le sue porte ad ali di gabbiano e il design aerodinamico, la Mercedes-Benz 300SL Gullwing è una delle auto più iconiche di tutti i tempi. È stata anche la prima auto di serie con iniezione diretta di carburante.

Mercedes 300 SL, le famose portiere ad ali di gabbiano

La Bugatti Type 57SC Atlantic è un’opera d’arte su ruote. Con il suo design unico e la sua rarità (solo quattro esemplari prodotti), è una delle auto più preziose e ricercate al mondo.

Bugatti Type 57SC Atlantic - CC BY-SA 2.0

La Corvette Stingray è un simbolo dell’ingegneria americana. Il suo design audace e le sue prestazioni potenti la rendono un’auto leggendaria.

The Batman: la Corvette Stingray di Bruce Wayne

L’Alfa Romeo 8C 2900B è una delle auto più belle e avanzate del suo tempo. Con il suo design elegante e le sue prestazioni eccezionali, è un vero capolavoro dell’ingegneria italiana.

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider - foto di Mathieu Bonnevie, CC BY 4.0

La Rolls-Royce Silver Ghost è stata definita “la migliore auto del mondo”. Con il suo design lussuoso e la sua affidabilità senza pari, è un simbolo di eccellenza e prestigio.

Rolls-Royce ''Silver Ghost'' 40/50 1907

UNA CLASSIFICA SU CUI DISCUTERE Questo elenco riporta effettivamente auto notevoli, anche se non mi trova d'accordo al 100%. Per esempio non riesco ad accettare l'esclusione dell'Alfa Romeo 33 Stradale del 1967 (foto di copertina), che trovo persino più bella della pur strepitosa Miura. Mancano le Ferrari F40 e 288 GTO, come la Dino 246, ma in una classifica ci sta che delle assolute star siano sconfitte sul filo di lana. Ma che ne è della Lancia Aurelia B24 Spider degli anni Cinquanta? Sulla Rolls Royce Silver Ghost, poi, ho qualche riserva: la trovo barocca e fin troppo elaborata nelle linee: molto meglio l'Isotta Fraschini Tipo 8 del 1919, per conto mio.

Isotta Freaschini Tipo 8 Sala Phaeton - CC BY-SA 3.0

NULLA DI PIÙ MODERNO? Mancano, in questa top 10, auto contemporanee: come se gli attuali designer non fossero all'altezza di quelli del passato. Ma se un Marcello Gandini, padre tra le altre della Miura e della Countach, è mancato quest'anno e non firma il progetto di una supercar da parecchio tempo, Giorgetto Giugiaro è ancora in pista ed è stato recentemente nominato Car Designer Del Secolo. E ancora, Horacio Pagani, dove lo mettiamo? Grave omissione, a mio avviso, la recentissima Pagani Utopia, che merita certamente un posto nell'Olimpo delle automobili.

Pagani Utopia Roadster

NON PERVENUTI Quello che però salta all'occhio è che nell'elenco non ci sono fuoristrada o SUV. Ecco, forse è qui che dovevo arrivare. Al di là di considerazioni sulla vera o presunta praticità (visto che le station wagon li battono sotto quasi tutti i punti di vista), sono proprio i SUV i veicoli più ammirati dei nostri tempi. Sono loro a incarnare in certa maniera il concetto di bellezza contemporanea: una bellezza che si fonda sull'aspetto imponente, potente e opulento, più che su proporzioni e linee perfette di ispirazione neoclassica. Il senso del bello è radicalmente cambiato, si direbbe, e non so se sono pronto per accettarlo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/09/2024