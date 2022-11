Crisi dei microchip: nel 2022 "bruciati" 4,4 milioni di veicoli nel mondo

UNA CRISI SENZA FINE? La crisi dei semiconduttori ha messo in ginocchio la stragrande maggioranza delle Case automobilistiche, che non sono in grado di evadere gli ordini dei loro modelli. Ma lo tsunami tecnologico sembrava ormai essere passato, pur lasciandosi alle spalle gravissimi problemi di produzione. Invece, l’onda anomala sta ancora mietendo vittime e i dati sulla produzione globale di automobili rivelano che il problema non è affatto superato. Secondo AutoForecast Solutions entro la fine di quest'anno la carenza di chip avrà eliminato circa 4,4 milioni di veicoli dai piani di produzione globali visto che quest'anno mancano all’appello non meno di 4 milioni di veicoli rispetto a quanto pianificato, il che significa che i numeri resteranno limitati nelle ultime sei settimane del 2022. Ciò dà seguito alla tendenza del resto dell'anno, in cui un numero crescente di veicoli non raggiunge le linee di produzione come previsto.

Crisi dei microchip: produzione mondiale dei veicoli ridotta di 4,4 milioni nel 2022 SEGNO NEGATIVO PER TUTTI I MERCATI Più in dettaglio, quest'anno in Europa la produzione è già stata ridotta di 1.381.200 unità da gennaio e raggiungerà quota 1.549.800 prima della fine del 2022, ma la situazione è simile nel resto del mondo. Per esempio, in Nord America sono stati prodotti circa 1.475.600 veicoli in meno rispetto a quanto inizialmente previsto. Questa cifra dovrebbe raggiungere i 1.536.600 entro la fine dell'anno. In Asia (Cina esclusa), sono stati costruiti 764.600 pezzi in meno e si prevede che tale numero salirà a 848.700 pezzi. In Sud America, sono stati prodotti circa 216.200 veicoli in meno, ma questo valore rimarrà relativamente stabile per tutto il resto dell'anno, raggiungendo le 216.800 unità.

Crisi dei microchip: in Europa sono previsti 1,5 milioni di veicoli in meno nel 2022 LA CINA CONTIENE IL PASSIVO È interessante notare che i costruttori cinesi non hanno affrontato tanti problemi quanto quelli esteri, con una produzione in calo di 172.900 unità da inizio anno e dovrebbe raggiungere un totale di 221.300 unità. La produzione in Medio Oriente e Africa è scesa di 44.700 unità rispetto ai piani e toccherà le 49.500 unità entro la fine dell'anno. Una situazione tuttora di profonda difficoltà, che ha generato problematiche fino a coinvolgere tutta la catena produttiva, con crisi anche nei settori dell’indotto. Per vedere meglio la luce in fondo al tunnel di questa crisi dovremo aspettare almeno tutto il 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/11/2022