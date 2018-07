Autore:

Giulia Fermani

ONDA BIANCONERA Dopo Fiat 500 Spiaggina, auto celebrativa dei 60 anni della prima serie speciale del mitico cinquino Fiat 500 Jolly e Pagani Huayra Lampo, il team creativo di Lapo Elkann mette a segno un altro...goal. Dalla fucina creativa di Garage Italia Customs nasce infatti il pullman della juventus, che accompagnerà Cristiano Ronaldo e compagni nella tournée negli USA. L'ultima creazione dell’atelier milanese ne segna il debutto nel settore Truck & Bus.

COM'E' Non poteva essere discreta la livrea proposta dall’eccentrico Lapo Elkann per il club più titolato d’Italia e infatti il pullman che porterà in giro Chiellini e squadra bianconera sfoggia una particolarissima livrea a spirale. Le onde bianconere corrono lungo tutta la carrozzeria e le superfici vetrate e le da vistose scritte Juventus a contrasto (bianca su fondo nero lungo i fianchi del veicolo, nera su fondo bianco sul tetto) non corrono proprio il rischio di passare inosservate. Guarda le immagini.