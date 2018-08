Autore:

Marco Congiu

IL DISASTRO Lo spaventoso incidente stradale che ha coinvolto un'autocisterna alle 14.00 di oggi a Bologna sta causando problemi per quanto riguarda la vibilità della zona. Ad essere interessata è la tangenziale di Bologna, che a distanza di ore risulta ancora chiusa a seguito delle gravi conseguenze riportate dal manto stradale. Si registra anche il crollo di un ponte sulla Via Emilia.

LA SITUAZIONE "Sul Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto, a seguito di un incidente, dove una cisterna che trasportava liquido infiammabile si è incendiata all'altezza del km 4. Per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla Tangenziale di Bologna, tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni. In alternativa, chi è diretto verso Ancona o Padova da Firenze, deve uscire a Bologna Casalecchio seguire Asse Attrezzato per Bologna con rientro all'entrata n. 4 della tangenziale di Bologna. Chi da Padova e Ancona è diretto a Firenze deve uscire a Bologna Borgo Panigale, prendere la prima uscita per Bologna Centro con rientro all'entrata 2 della Tangenziale. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Non si registrano disagi a coloro che da Milano sono diretti in A14 Rimini/Ancona e viceversa." questo è quanto si legge in un comunicato stampa diffuso da Autostrade per l'Italia.