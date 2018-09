Autore:

Marco Congiu

ECOFRIENDLY Nove anni di vita per il Progetto Ecopatente, iniziativa nata nove anni fa e volta a sensibilizzare le nuove generazioni su temi quali l'ecosostenibilità, le nuove tecnologie di guida assistita e migliorare il proprio stile di guida.

DOPPIO SIGNIFICATO Il suffisso “Eco” ha una doppia valenza: da un lato guarda al green, al dimostrare come uno stile di guida più parco e meno cattivo sull'acceleratore sia in grado di farci inquinare di meno, mentre dall'altro è più improntato sull'aspetto economico, dato che consumando meno abbiamo un risparmio maggiore.

ETÀ DA PATENTE Il progetto si rivolge ai giovani in età da patente, e coinvolgerà 500 autoscuole e 500 scuole superiori, offrendo – e forse è uno dei punti di maggior interesse per gli studenti – anche i preziosi crediti formativi validi per l'esame di maturità 2019.