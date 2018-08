Autore:

Emanuele Colombo

USATA O A KM 0: DACIA DUSTER D'OCCASIONE Sulla breccia da anni, la Dacia Duster è il SUV preferito per chi cerca tanta sostanza al giusto prezzo. Dopo il lancio della nuova versione, all'inizio dell'anno, vi avevamo raccontato le differenze tra la Dacia Duster 2018 e il modello precedente (qui la prova comparativa). Ora ci concentriamo sui prezzi delle auto d'occasione: le Duster usate e a km 0, per vedere come orientarsi in caso di acquisto.

I PREZZI DEL NUOVO Punto di partenza, per poter fare confronti, è il listino del nuovo, che cita prezzi tra 11.900 e 15.550 euro per una Duster 1.6 SCe a benzina, disponibile con la sola trazione anteriore. Per una diesel 4x2 si spendono da 14.350 a 17.550 euro, mentre chi vuole la trazione integrale dovrà mettere a budget cifre tra 16.850 e 19.550 euro, secondo gli allestimenti. Della Duster 2018 non è per ora disponibile la versione bifuel a benzina e GPL, molto richiesta nella versione 2017: per chi volesse la Duster a GPL, dunque, l'unica possibilità è per ora quella di rivolgersi al modello precedente.

PREZZI, DIFETTI, AFFIDABILITÀ Per documentarci su Duster usate e a km 0 ci siamo rivolti ad Autouncle.it: non un banale sito di annunci come Autoscout o Subito.it, per intenderci, ma un comparatore di offerte che, nel caso della Duster, ci ha permesso di riordinare le proposte di oltre 400 siti diversi. Parlando di usato, poi, la domanda è la solita: c'è da fidarsi? Per scoprire i punti deboli del SUV low cost del gruppo Renault ci siamo rivolti allo specialista tedesco delle revisioni Dekra: ecco che cosa abbiamo scoperto.

KM 0 A TRAZIONE ANTERIORE Andiamo con ordine e cominciamo dalle possibilità per chi cerca d'occasione una Dacia Duster 4X2, ossia a trazione anteriore. In questo caso, guardando tra le offerte a chilometri zero, le proposte partono da 10.900 euro per modelli a benzina oppure bifuel – benzina e GPL – immatricolati nel 2018: immatricolati, si badi bene, ma non costruiti, visto che le versioni a GPL, come si diceva, non sono ancora previste nella gamma Duster 2018. Le diesel partono da circa mille euro in più: prezzo al quale, ricordiamolo, partono i listini delle Duster 2018 nuove di pacca.

USATE CON MENO DI 100.000 KM Ampia la scelta tra l'usato vero e proprio, che tutto sommato mantiene bene il valore. Se infatti le Dacia Duster anche anziane, immatricolate attorno al 2010 ma con meno di 100 mila chilometri all'attivo, vengono proposte con prezzi a partire da 4.500 euro, le statistiche dicono che i valori medi sono molto più alti. L'allestimento più venduto sul mercato dell'usato è quello Lauréate, che per un prezzo medio di 10.500 euro consente di portarsi a casa una Duster di circa 5 anni di età e 70 mila chilometri. Molto superiore la quotazione media per una Duster Prestige di due anni, che con meno di 25 mila chilometri può valere sui 14.500 euro.

LE DUSTER 4X4 Più elevati i prezzi delle Dacia Duster 4x4 che, sempre guardando a modelli con meno di 100 mila chilometri, partono da poco meno di 7.000 euro per raggiungere quotazioni vicine ai 18.000 nel caso degli esemplari più recenti: un prezzo difficile da giustificare, visto che il top della gamma attuale costa 19.550 euro nuovo. Va detto che l'usato offre l'opportunità di puntare sulle Duster 4x4 con motore 1.6 a benzina, ora non più previste in gamma: per le quali, comunque, si spuntano quotazioni ben più ragionevoli, con le chilometri zero che partono da 13.600 euro.

AFFIDABILITÀ E DIFETTI E se prima di acquisatre un'auto d'occasione è sempre bene seguire le 10 regole che vi spieghiamo qui, il report usato di Dekra ha per la Dacia Duster informazioni rassicuranti. La difettosità di questi SUV è in genere allineata alla media del segmento, a eccezione dell'impianto di illuminazione (la cui riparazione è spesso poco onerosa); del clacson, la cui funzionalità è quindi da verificare prima dell'acquisto, e del fissaggio dell'impianto di scarico. L'accensione della spia motore indica, frequentemente, un guasto ai dispositivi per il trattamento dei gas di scarico: un problema che, qualora segnalato, è certamente da verificare.