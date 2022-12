Al torneo Premier Padel P1 di Milano trionfa la Cupra "Tribe"

La finale del Milano Premier Padel P1 sancisce ancora una volta lo strapotere dell’accoppiata spagnola Galán-Lebron. In un Allianz Cloud gremito, il duo iberico piega la concorrenza di Victor Ruiz e Lucas Bergamini con un doppio 6-2. Per Alejandro Galán e Juan Lebron si tratta del quarto successo stagionale dopo i trionfi di Roma, Parigi e Madrid. Un successo sportivo e di pubblico patrocinato dal brand Cupra, che con il mondo del padel ha stretto una partnership di lunga durata, iniziata ormai da tre anni. Insieme a Galán e Lebron infatti, Cupra vanta 7 tra i più forti giocatori di padel del mondo all’interno della sua ''Tribe''.

I vincitori del Milano Premier Padel P1

VALORI CONDIVISI Oltre a essere stato l’Official Partner del Milano Premier Padel P1 2022, la Casa di Barcellona resterà sponsor principale della manifestazione anche per le successive due edizioni. ''Il padel, come Cupra, è un fenomeno in costante crescita, motivo per cui riteniamo che l’unione di queste due storie di successo rappresenti la formula ideale per concorrere all’espansione del padel in tutto il mondo. E anche in Italia, le due realtà stanno scrivendo un appassionante capitolo di crescita e successo come filo conduttore […] possiamo solo che essere orgogliosi di avere una posizione privilegiata nei confronti di uno sport con cui condividiamo a pieno valori e filosofia, che sono la nostra carta vincente'', ha commentato Pierantonio Vianello, Brand Director di Cupra.

ALL'INSEGNA DELLA SPORTIVITÀ Protagonisti del torneo, insieme ai campioni della ''Tribe'', i modelli della galassia Cupra con una flotta di 30 vetture messe a disposizione di giocatori e manager per i trasferimenti nel capoluogo meneghino. Dalla full-electric Born (qui la nostra prova su strada), al SUV sportivo Formentor (compresa la più esclusiva VZ5 in colorazione Taiga Grey), passando infine dall’iconica hot hatch Cupra Leon, quest’ultima con una gamma di motorizzazioni appena rinnovata.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/12/2022