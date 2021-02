EFFETTO VARIANTI Liberi tutti (almeno di spostarsi tra regioni), anzi no. Preoccupa il diffondersi delle nuove varianti del Coronavirus: di conseguenza, la tenuta del sistema sanitario. Zona gialla, arancio, o rossa, non importa: anche da martedì 16 febbraio in avanti, muoversi da una regione all'altra non sarà ancora possibile. La misura anticontagio che più da vicino interessa i viaggiatori su lunghe distanze verrà prorogata con ogni probabiltà (e sempre provvisoriamente) almeno fino al 5 marzo. Ecco perché proprio fino a quella data.

DECRETI A CASTELLO Fino al 15 febbraio è in vigore il Dpcm 14 gennaio, sottoscritto dall'allora premier Conte, atto amministrativo in base al quale è vietata la mobilità interregionale anche in zona gialla, se non - come sempre - per comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità o per rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Salvo nuovi provvedimenti, dal 16 febbraio gli spostamenti tra regioni sarebbero perciò nuovamente autorizzati anche senza bisogno di alcuna delle suddette motivazioni. Appunto, salvo nuovi provvedimenti. Intepretando i numeri e le dichiarazioni delle varie autorità politiche e sanitarie, l'orientamento è chiaramente quello di prolungare lo schema attuale. Perché fino al 5 marzo? Perché quella è la data in cui scadono invece le disposizioni contenute nel Decreto legge 2/2021, a sua volta in vigore dal 14 gennaio, e che a sua volta disciplina - tra gli altri argomenti - la mobilità su scala locale e nazionale. Un ginepraio di regole che si sovrappongono.

PASSAGGIO DI CONSEGNE Sta di fatto che per prorogare il divieto di spostamenti tra regioni occorre un nuovo testo che entri in vigore già a partire dal 16 febbraio. Un ''decreto ponte'' potrebbe essere opera sia del nuovo Governo Draghi, nel caso l'insediamento si completasse in tempo utile, sia come effetto di una misura per così dire ''preconfezionata'' dal Governo uscente, in particolare sottoforma di una ordinanza del Ministero della Salute. Decisivo, nel frattempo, sarà il report dell'Istituto Superiore di Sanità, atteso per venerdì 12 febbraio. Spostamenti sì o no? Più la seconda.