FORD ITALIA: CONTRATTI WEB E PAGAMENTI AGEVOLATI

SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE PER RIPARTIRE Finalmente il primo giorno della Fase 2 è arrivato. A poche ore dallo sblocco dopo il Lockdown scattato il 23 marzo scorso, sarà un nuovo inizio, molto graduale, ma che consentirà di rimettere in moto l'Italia. L'avvio è fondamentale per dare ossigeno al nostro Paese, messo in difficoltà dall'epidemia di Covid-19. Il settore automotive sarà fra i primi a riprendere e questo periodo ha rappresentato l’occasione per una riorganizzazione nel modo di interagire, per favorire il rapporto fra Case e clienti, ma anche per facilitare l’operato di tutti gli operatori del settore. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali, cerchiamo di capire quali sono le iniziative adottate per non farsi trovare impreparati, focalizzando i progetti per sostenere proprio il rapporto con il cliente finale.

CONCESSIONARI COME CASA Ford punta sulla sicurezza garantita dai conessionari per far sentire i clienti come a casa loro. Ma il web sarà sempre più parte attiva della fase di acquisto di un'auto, adesso e in futuro. Il contatto con il dealer avverrà tramite piattaforme web dedicate e l'auspicio è di incentivare l'acquisto attraverso campagne di sconto e dilazioni nei pagamenti. Ascoltiamo le parole di Marco Alù Saffi, Direttore Relazioni Esterne di Ford Italia, che approfondisce questi temi nella nostra video intervista.