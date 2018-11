Autore:

DUE DDL SUL CDS Due disegni di legge, ora all'esame della commissione trasporti della Camera, potrebbero introdurre diverse novità al codice della strada. Ecco le principali. I DDL puntano a introdurre parcheggi rosa riservati alle donne in gravidanza e inasprire le sanzioni per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti, chi guida con la sigaretta tra le dita o usando il telefono cellulare.

MULTE PIÙ SALATE In particolare, si vorrebbero quadruplicate le multe per chi viene sorpreso mentre telefona alla guida o parcheggia in zona disabili senza averne titolo. Premiati invece i ciclisti, che potrebbero vedersi riconosciuto il diritto di circolare contromano nelle zone a traffico limitato con limite di velocità uguale o inferiore a 30 km/h.

150 KM/H E STOP AGLI AUSILIARI Altri provvedimenti del DDL vorrebbero alzare il limite di velocità a 150 km/h nelle autostrade a tre corsie, neutralizzare gli ausiliari del traffico, regolamentare i veicoli immatricolati all'estero e limitare ai soli veicoli a due ruote l'obbligo di usare le luci di posizione di giorno, fuori dai centri abitati (fonte: Studio Cataldi).