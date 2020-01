IMPIEGARLO MEGLIO Siamo sempre di corsa, con sempre più cose da fare e sempre meno tempo per farle o semplicemente ritagliare tempo per noi stessi. Quante volte rimandiamo il banale appuntamento con il meccanico, anche per un semplice tagliando, per non perdere tempo nel cercare soluzioni alternative per raggiungere il posto di lavoro o proprio domicilio? Per trovare la soluzione a questo comune problema il team di Citroen ''Inspired by You'' ha lanciato il servizio Citroen aftersales service 24/7. Vediamo assieme cos'è e come funziona (sotto nella gallery il video tutorial).

QUANDO TU MI VUOI Il test pilota è stato effettuato in Francia nelle città di Massy e Marsiglia ma già nella prima metà del 2020 verrà implementato in 50 siti in tutta Europa con l'obiettivo di raggiungere presto i 100. Si tratta di un innovativo sistema automatizzato che consente al cliente di lasciare la propria auto parcheggiata presso la concessionaria autorizzata di Citroen nella fascia oraria che più preferisce: 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Bisogna solo utilizzare uno sportello telematico dove inserire i codici cliente, forniti dal sistema via SMS in fase di registrazione, e le chiavi della propria auto così da ricevere l'adeguata assistenza tecnica con la possibilità di ritirare contestualmente un'auto sostitutiva.

EVOLUZIONE DELLA SPECIE Il nuovo sistema di assistenza clienti di Citroen prende spunto dai vari servizi di ''Click & Collect'' ovvero quelli di prenotazione online e ritiro merce presso i vari negozi o supermercati. Così l'automobilista potrà essere completamente autonomo nella prenotazione dei servizi di manutenzione ordinaria e decidere la fascia oraria preferita. Il tutto con il plus del beneficio della rete ufficiale Citroen.

CERTIFICAZIONE E PAGAMENTO Il tutto viene opportunamente certificato e registrato con conferme tramite messaggi di testo sia nelle fasi preliminari di prenotazione sia durante le ultime fasi di ritiro documenti e chiave del veicolo riparato. Il pagamento avviene solo online tramite carta di credito senza costi aggiuntivi e lo stesso metodo può essere utilizzato per ritirare o restituire un veicolo a noleggio (noleggiato tramite il servizio Citroen Rent & Smile).

SERVIZIO APPREZZATO Il Citroen aftersales service 24/7 è già stato sperimentato con successo per un anno presso nei siti di vendita al dettaglio di PSA e sono stati approvati dai suoi utenti con un indice di soddisfazione media di 4,8 su 5. Degno di nota anche il dato relativo all'utilizzo del servizo: nel 70% dei casi al di fuori di gli orari di apertura della concessionaria, che dimostra la rilevanza di tale offerta e si rivela persino uno strumento per conquistare nuovi clienti.

LE DICHIARAZIONI Per Linda Jackson, CEO del marchio: ''In un momento in cui i nostri giorni sono sempre più affollati e quando tutti stiamo cercando di risparmiare tempo, questo servizio innovativo illustra perfettamente il desiderio di Citroën di offrire ai suoi clienti un'esperienza sempre più fluida e confortevole. Una ulteriore prova che ''Inspired by You'' è molto più di uno slogan per Citroën!''