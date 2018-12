Autore:

Giulia Fermani

AUTO USATE: DOVE COSTA MENO? E' il momento di cambiare auto. Dopo aver navigato un po' nel mare magnum delle offerte dedicate all'usato avete individuato il modello che fa per voi e, soprattutto per il vostro portafogli. Benissimo, ma vi siete mai domandati se nel resto d'Europa quello stesso modello vi sarebbe costato di più o di meno? Se lo sono chiesti quelli di Autoscout che hanno messo a confronto i prezzi medi delle 10 auto usate più richieste nell’ultimo anno in Italia sulla piattaforma con i prezzi medi delle stesse vetture in alcuni Paesi europei. Dunque, quanti stipendi ci vogliono per acquistare un’auto usata in Europa?

QUANTI STIPENDI SERVONO PER COMPRARE UN'AUTO? In generale, se si ragiona nell’ottica di comprare un’auto usata, nel nord Europa se la passano discretamente bene, con il Belgio in testa (10,4 stipendi necessari), seguito da Olanda (10,6),Germania (10,7) e Austria, dove occorrono circa 10,8 stipendi. Acquistare le stesse vetture, invece, in Spagna e Italia bisogna lavorare di più, rispettivamente fino ad accumulare 16,4 e 14,3 stipendi.

MODELLI PIU' VENDUTI I 3 modelli più venduti in Italia nel 2018 sono Fiat Panda, Renault Clio e Fiat 500 X. Cercandole nel mercato dell’usato, con circa cinque anni di vita, in Italia servono 5, 1 stipendi per la Panda, 5,9 per la Clio e 9,8 per la 500X. Facendo il confronto con il resto d’Europa è emerso che in Germania ne servono rispettivamente 3,2, 4,7 e 6,7, in Spagna 4,2, 5,9 e 9,2 e in Olanda 3, 4,2 e 7,2. Parlando dei modelli più venduti in Europa, invece, Golf, Bmw Serie 3 e Audi A3, in Italia per comprarle usate servono circa 10,4, 12,3 e 12,1 stipendi, in Germania 7,9, 9,4 e 8,8 stipendi, in Spagna 11,1, 14,8 e 12,9 euro e in Olanda 6,8, 9,8 e 7,8 stipendi. Guarda la tabella qui sotto.