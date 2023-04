Auto, quali i trend più interessanti del 2023? Facciamo il punto

L'auto come bene di consumo, l'auto anche come settore ''tridimensionale'' che si interseca con società, economia, tecnologia. Primavera, tempo di primi bilanci, tempo anche per alcune proiezioni più precise sull'anno solare nel suo intero. Gettiamo allora uno sguardo su quali siano le tendenze attuali del comparto: di seguito, alcune riflessioni utili sia a percepire la direzione verso cui si sta orientando il mondo auto nel 2023, sia per fornire, a chi si ritrova a sostituire la propria vettura, elementi per le proprie valutazioni.

Indizi sono già stati seminati a inizio anno, come dimostra l’assegnazione del prestigioso premio ''Car of the Year 2023'' a Jeep Avenger, versione elettrica. Un grande successo per la Casa statunitense, un risultato che inoltre conferma i trend degli ultimi anni. Primo fra tutti, una più spiccata attenzione all’ecologia, senza tuttavia rinunciare a performance di eccellenza. Se una volta, infatti, possedere un’auto elettrica significava guidare un'auto dal motore meno grintoso rispetto a modelli a propulsione termica, oggi non è più così: i passi avanti a livello tecnologico sono stati tangibili e i risultati si vedono.

Jeep Avenger EV, Car Of The Year 2023

ELECTRIC WORLD Se l'auto elettrica registra una progressiva diffusione, ancor più sensibile è il successo delle auto ibride. Lo conferma il gradimento degli utenti, dal momento che l’auto più acquistata in Italia è Fiat Panda nella sua versione Hybrid. Per la gioia anche di tutte quelle istituzioni locali che più si stanno prodigando per limitare la circolazione dei veicoli con motori termici, in particolare quelli diesel.

Il trend più importante, inutile negarlo, è insomma proprio quello che vede al centro le auto ecologiche, ibride o elettriche esse siano. Il motivo di tale fenomeno è legato a diversi fattori:

Miglioramento nel rapporto qualità-prezzo nella maggior parte dei modelli;

Maggiore durata della batteria elettrica;

Aumento dell' autonomia di percorrenza;

Diffusione di una percezione positiva verso i veicoli eco-friendly;

Aumento del numero delle colonnine di ricarica pubbliche.



Punti di ricarica pubblica in costante aumento

BONUS ASSICURAZIONE Altro elemento a favore sono le agevolazioni introdotte nei riguardi di vetture elettriche e ibride inerenti il bollo auto, i parcheggi nelle strisce blu e persino la RC auto, la quale presenta condizioni vantaggiose presso diverse compagnie. Condizioni più favorevoli principalmente dovute al target di automobilisti che acquistano questa tipologia di vetture, aventi per lo più un’età non superiore ai 40 anni, ma con una certa esperienza alla guida alle proprie spalle. Sono perciò considerati guidatori particolarmente affidabili.

IL CANALE ONLINE Elettrificazione del mercato a parte, se l’assicurazione auto attraversa un momento di forte cambiamento è anche a causa della rivoluzione telematica. Sono sempre di più le persone che assegnano la propria preferenza alle proposte digitali, vista le procedure di sottoscrizione semplificate e le condizioni economiche spesso particolarmente vantaggiose. Tra le soluzioni più degne di nota troviamo quella di Telepass, società di riferimento in Italia nel campo della mobilità, che propone una polizza interamente fruibile via app e modulabile in base alle proprie esigenze, anche per quanto riguarda il pagamento. Tra i vari servizi, Telepass mette a disposizione la possibilità di poter saldare il premio in un’unica tranche, oppure attraverso la suddivisione in 12 rate mensili, senza costi aggiuntivi.

50 SFUMATURE DI VERDE Tornando alle auto ecologiche: se queste convincono una quota sempre maggiore di addetti ai lavori e di consumatori, la ragione non risiede unicamente nel ridotto impatto ambientale, bensì anche in altri benefici, compresi quelli di ordine economico. Elettrificazione un fenomeno di tendenza sia per l’anno in corso, sia in previsione di quelli a venire.

Un mercato che sembra non conoscere flessioni è quello dei veicoli usati. Se una volta rappresentavano una vera e propria sicurezza per i neopatentati, ovvero per quanti alle prime armi alla guida, oggi sono ricercati da diverse categorie di automobilisti.

USATO ANTICRISI La situazione economica attuale ha portato condizioni di incertezza per molte famiglie, che hanno risentito della pandemia prima e degli aumenti per quanto riguarda il costo della vita poi, in particolare a causa delle tariffe delle bollette dell’energia. Anche il carburante ha registrato prezzi mai visti e in tal senso un caso esplicativo è quello del metano, passato da essere un combustibile a basso costo a raggiungere importi pressoché analoghi alla benzina. Per molti automobilisti, una volta giunti al cambio della vettura, valutare auto usate si rivela insomma una scelta pressoché obbligata. Ma allo stesso tempo, più conveniente che in passato.

Auto usata, una scelta sempre più gettonata

REFURBISHED In un mercato vasto come quello dell'usato, emerge in particolare il successo dei veicoli ricondizionati, ovvero veicoli riadattati dai meccanici e dalle concessionarie specializzate per durare più a lungo con performance ottimali. Per non parlare del fatto che, con lo sviluppo del canale online, sono sempre di più le offerte disponibili, con la possibilità di accedere in pochi clic anche a opzioni lontane dal contesto geografico di riferimento.

SALTARE LA FILA Un altro motivo che ha portato a una riscoperta dell’usato è infine rappresentato dai ritardi nella consegna delle auto di nuova fabbricazione legati a colli di bottiglia nella catena logistica globale, a loro volta in buona parte provocati dai recenti eventi geopolici. Per chi non ha modo di aspettare, preferire una vettura usata o a ''km0'' rappresenta un’opzione capace di offrire una soluzione concreta in poco tempo.

L’ultima tendenza del comparto auto 2023 è quella in assoluto dal carattere più universale. Il costante processo di digitalizzazione interessa infatti sia lo sviluppo delle nuove vetture, sia quello dei servizi a esse correlati, compresa l’assicurazione, come abbiamo avuto modo di vedere.

Connected car tra rischi e opportunità

CYBERSECURITY I veicoli di nuova generazione sono sempre più digitali, complice la dotazione di molteplici applicazioni informatiche, impiegate sia per l’intrattenimento, sia per la fruizione di sistemi di sicurezza (i cosiddetti ADAS). Il fenomeno della digitalizzazione ha tuttavia portato all'attenzione dell'opinione pubblica un’ulteriore questione: la necessità di proteggere i dati personali e di adottare opportune tutele in materia di privacy, da parte delle concessionarie, dei Costruttori, dei provider stessi di servizi. Matura insomma sempre più l'esigenza di garantire che i servizi digitali delle “connected cars” rispettino chi ne fruisce, tutelando anche da eventuali attacchi informatici. Digitalizzazione ed elettrificazione camminano a braccetto, tuttavia il trend interessa tutte le tipologie di vetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione. E il fenomeno è destinato a ricevere nuovi impulsi negli anni a venire, vedi l'introduzione di tecnologie sempre più moderne. Come l'Intelligenza Artificiale, un ''passeggero'' con il quale, a quanto pare, impareremo a convivere. Anche in auto.

Pubblicato da La Redazione, 24/04/2023