Nuova nomina europea per Andrea Crespi, Presidente di Hyundai Italia

Hyundai Motor Europe annuncia la nomina di Andrea Crespi, già presidente di Hyundai Italia, a nuovo Vice President Sales & Service presso la sede di Offenbach, in Germania. Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, ha elogiato il contributo significativo di Crespi durante il suo mandato in Italia: “Andrea Crespi ha dato un grande contributo durante il suo periodo di lavoro in Hyundai Motor Company Italy. Con il nuovo incarico in Hyundai Motor Europe, confido in una collaborazione fruttuosa orientata alla continua crescita dell’azienda in tutto il continente”.

Andrea Crespi, Managing Director Hyundai Motor Company Italy

IL SUCCESSO IN ITALIA Andrea Crespi ha iniziato la sua carriera in Hyundai Italia nel 2013 come Managing Director, e nel corso degli anni ha svolto un ruolo cruciale nel rafforzare la presenza del marchio sul mercato italiano. La sua leadership ha portato a un consolidamento significativo della quota di mercato e dei volumi di vendita, grazie a una gamma di prodotti costantemente aggiornata e a una rete commerciale sempre più solida. Nel settembre 2022, Crespi è stato promosso a Presidente di HMCI, dove ha continuato a guidare l’azienda verso nuovi traguardi, promuovendo soluzioni di mobilità innovative e sostenibili.

IL FUTURO IN EUROPA Crespi succede a Ulrich Mechau, che nel febbraio 2024 è stato nominato Presidente e CEO di Hyundai in Germania. Con questa nomina, Hyundai Motor Europe si prepara a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato europeo, puntando su una leadership esperta e una visione orientata al futuro. “Sono grato a Hyundai Motor Europe per questa nuova opportunità. Il mio obiettivo sarà quello di garantire la crescita costante delle soluzioni di mobilità innovative e sostenibili di Hyundai in tutta Europa. Lavorerò a stretto contatto con il mio futuro team per raggiungere questo scopo”, dice Crespi nel suo nuovo ruolo di Vice President Sales & Service di Hyundai Motor Europe.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/09/2024