Spazzole tergicristallo, come allungarne la durata e quando cambiarle

Piccoli accorgimenti e prodotti giusti per ritardare l’usura delle spazzole e capire quando è davvero il momento di cambiarle.

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Le spazzole tergicristallo non si usurano soltanto con l’utilizzo. Sole, freddo, smog, polvere e residui lasciati dai lavaggi possono indurire e deteriorare la gomma, causando strisciate, aloni e rumori durante la pulizia del parabrezza. Prima di sostituirle, però, è possibile intervenire con una corretta pulizia e alcuni semplici accorgimenti di manutenzione per mantenerle efficienti più a lungo.

Il liquido lavavetri

La prima causa di usura precoce è un parabrezza sporco. Residui di insetti, polvere sottile e i trattamenti cera dei lavaggi automatici lasciano un velo che le spazzole “raschiano” a ogni passaggio, consumando il bordo in gomma molto più in fretta del normale. Un lavavetri dedicato, come l’AREXONS Lavavetri Pluristagione da 4,5 litri, pensato anche per temperature fino a -3.5°C, aiuta a mantenere il vetro pulito in profondità e riduce l’attrito che logora la gomma nel tempo.

Prezzo: 7,90€

Il detergente per le spazzole

Anche la spazzola in sé va pulita periodicamente, non solo il vetro. Polvere e residui si depositano sul bordo in gomma e ne accelerano l’indurimento. Un detergente specifico come il SONAX Detergente per gomma con applicatore in spugna permette di ammorbidire e pulire il bordo della spazzola in pochi secondi, un gesto semplice da ripetere ogni poche settimane che allunga sensibilmente l’intervallo prima della sostituzione.

Prezzo: 7,32€

Le spazzole nuove

Quando invece la sostituzione è inevitabile (gomma spaccata, bordo indurito, strisciate persistenti anche dopo la pulizia) la scelta del modello dipende dall’auto. Per le auto meno recenti con attacco a gancio, la BOSCH Spazzola tergi 3397011630 è compatibile con modelli diffusi come Citroën C1, Fiat 500, Hyundai i20 e Mazda 5, ed è tra le spazzole tradizionali più vendute della categoria.

Prezzo: 6,36€ (-18%)

Sulle vetture più recenti, dove il montaggio standard è senza staffa, la Bosch Aerotwin A868S da 650/340mm offre un profilo aerodinamico che riduce rumore e sollevamento ad alta velocità, con una migliore aderenza al vetro rispetto alle spazzole tradizionali.

Prezzo: 26,18€

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