Spazzole tergicristallo, come allungarne la durata e quando cambiarle

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Le spazzole tergicristallo non si usurano soltanto con l’utilizzo. Sole, freddo, smog, polvere e residui lasciati dai lavaggi possono indurire e deteriorare la gomma, causando strisciate, aloni e rumori durante la pulizia del parabrezza. Prima di sostituirle, però, è possibile intervenire con una corretta pulizia e alcuni semplici accorgimenti di manutenzione per mantenerle efficienti più a lungo.
Il liquido lavavetri
La prima causa di usura precoce è un parabrezza sporco. Residui di insetti, polvere sottile e i trattamenti cera dei lavaggi automatici lasciano un velo che le spazzole “raschiano” a ogni passaggio, consumando il bordo in gomma molto più in fretta del normale. Un lavavetri dedicato, come l’AREXONS Lavavetri Pluristagione da 4,5 litri, pensato anche per temperature fino a -3.5°C, aiuta a mantenere il vetro pulito in profondità e riduce l’attrito che logora la gomma nel tempo.
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Il detergente per le spazzole
Anche la spazzola in sé va pulita periodicamente, non solo il vetro. Polvere e residui si depositano sul bordo in gomma e ne accelerano l’indurimento. Un detergente specifico come il SONAX Detergente per gomma con applicatore in spugna permette di ammorbidire e pulire il bordo della spazzola in pochi secondi, un gesto semplice da ripetere ogni poche settimane che allunga sensibilmente l’intervallo prima della sostituzione.
Prezzo: 7,32€
Le spazzole nuove
Quando invece la sostituzione è inevitabile (gomma spaccata, bordo indurito, strisciate persistenti anche dopo la pulizia) la scelta del modello dipende dall’auto. Per le auto meno recenti con attacco a gancio, la BOSCH Spazzola tergi 3397011630 è compatibile con modelli diffusi come Citroën C1, Fiat 500, Hyundai i20 e Mazda 5, ed è tra le spazzole tradizionali più vendute della categoria.
Prezzo: 6,36€ (-18%)
Sulle vetture più recenti, dove il montaggio standard è senza staffa, la Bosch Aerotwin A868S da 650/340mm offre un profilo aerodinamico che riduce rumore e sollevamento ad alta velocità, con una migliore aderenza al vetro rispetto alle spazzole tradizionali.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.