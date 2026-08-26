Come proteggere l’auto da urti e ammaccature durante il parcheggio

Paraurti, sportelli e garage sono i punti più esposti ai piccoli urti. Ecco le principali protezioni per evitarli.

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Parcheggiare non è sempre facile. Soprattutto se lo si deve fare in spazi ristretti. Il garage o il posto auto nel piazzale del condominio sono alcune delle situazioni più comuni dove la precisione quasi millimetrica è essenziale. Ma può capitare di sbagliare. Così come che a non prestare troppa attenzione sia chi si parcheggia vicino. Per ridurre questi rischi esistono diverse soluzioni, alcune pensate per proteggere direttamente la carrozzeria e altre progettate per rendere più sicuro lo spazio di parcheggio.

Proteggere il paraurti

Il paraurti è una delle parti più esposte durante le manovre. Cordoli, muretti, pali e altri veicoli possono diventare facilmente un ostacolo quando lo spazio è ridotto. Una delle soluzioni più semplici sono le strisce adesive in gomma, che vengono applicate direttamente sulla carrozzeria e creano una superficie protettiva contro piccoli urti e graffi. La Zocipro Protezione Paraurti Posteriore, ad esempio, è una striscia in gomma lunga 104 cm e larga 9 cm, pensata per proteggere la zona posteriore dell’auto.

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Chi preferisce una soluzione da utilizzare soltanto quando necessario può scegliere una protezione magnetica removibile, come il kit Xcellent Global da 2 metri. Questo tipo di prodotto può essere applicato durante le operazioni più a rischio e rimosso successivamente, senza lasciare una protezione fissa sulla carrozzeria.

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Per una protezione più mirata ci sono invece gli angolari adesivi, progettati soprattutto per i punti più esposti agli spigoli. Le strisce antigraffio WeFoonLo, in gomma e disponibili in coppia, possono essere utilizzate sugli angoli del paraurti per ridurre il rischio di graffi e piccoli danni durante le manovre.

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Proteggere gli sportelli

Anche le portiere possono subire facilmente danni, soprattutto nei parcheggi dove le auto sono molto vicine tra loro. Basta aprire una portiera con poca attenzione per colpire quella dell’auto accanto oppure urtare un ostacolo presente nel box.

Una soluzione molto diffusa è la guarnizione a U in gomma, che si applica sul bordo della portiera senza bisogno di colla. La SYOAUTO da 4 metri è pensata proprio per questo utilizzo e crea un profilo protettivo lungo il bordo dello sportello.

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Per chi cerca invece una protezione da applicare solo in determinate situazioni esistono paraspigoli con fissaggio a ventosa o magnetico, come Hivexagon. Si tratta di una soluzione più specifica, utile soprattutto quando si vuole proteggere un punto preciso della portiera senza installare una guarnizione permanente.

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Proteggere il garage

Un’alternativa consiste nel proteggere non direttamente l’auto, ma lo spazio in cui viene parcheggiata. Questa soluzione è particolarmente utile nei garage stretti, dove muri e ostacoli possono causare danni durante le manovre o quando si aprono le portiere.

I pannelli in schiuma da parete sono progettati per assorbire gli urti contro il muro. L'ATHLON TOOLS FlexProtect, composto da due pannelli da 2 metri, può essere applicato sulle superfici dove è maggiore il rischio di contatto con portiere o carrozzeria.

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