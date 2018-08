Autore:

Matteo Gallucci

#SKYDRIVER Spazio alla creatività a favore dello Sport con la S maiuscola. In questo articolo parliamo di rally e dell'idea più che originale del main sponsor Dayinsure del Wales Rally GB. Immaginatevi i fantastici paesaggi immersi nella natura del Galles vicino alla splendida catena montuosa di Snowdon e l'attrazione Zip World situato nel Nord del Galles. In quella che una volta era la più grande cava di ardesia del mondo, il Penrhyn Quarry, è ora sede della "zip line" più veloce al mondo che prende il nome di Velocity 2. Appesi ad un filo si possono sfiorare quasi i 200 km/h. Tutto normale, o quasi, per un parco divertimento se non fosse che a "prendere il volo" questa volta non sono persone bensì una Ford Fiesta da rally.

VOLARE OH OH Così per promuovere la prossima tappa FIA World Rally Championship (4-7 ottobre) hanno unito le forze organizzatori e sponsor oltre a rallisti particolarmente legati al territorio per creare un vero e proprio video virale che potete vedere nella nostra gallery. Sono 90 secondi di pura adrenalina dove il rallista Matt Edwards, attualmente leader del campionato inglese Prestone MSA British Rally Championship, si è librato in volo appeso ad un filo con la sua Ford Fiesta per poi affrontare una discesa a tutto gas che ci fa scoprire il panorama lunare della zona circostante e la difficoltà tecnica della tappa del Wales Rally GB. Nel video compare per pochi secondi anche Elfyn Evans (compagno di squadra del 5 volte campione del mondo Ogier con Ford Fiesta WRC) vincitore lo scorso anno del Dayinsure Wales Rally GB e primo pilota gallese a vincere una tappa del campionato FIA World Rally Championship.