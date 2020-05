IL BULLI DIVENTA FRIGO Si parla già da tempo di auto in vendita su Amazon. Bè, questa è un po' particolare. Tanto per cominciare, il ''parcheggio'' non richiede chissà quale spazio. E invece di doversi sedere al volante, per muoverla è sufficiente...trascinarla. Si tratta della replica in scala dell'iconico furgoncino Volkswagen T1, noto ai più con l'appellativo affettuoso di ''Bulli'', ora spuntato su Amazon nei panni di un mini-frigo dallo stile vintage davvero irresistibile.

CARATTERISTICHE, PREZZO Appena qualche settimana fa la Casa di Wolfsburg ha reso pubbliche le prime immagini ufficiali della versione a batterie del mitico furgoncino degli anni ’60, recuperato e modificato per ospitare trazione elettrica e sistemi di guida autonoma di livello 3. Non sarebbe perfetto da abbinare al vero Bulli, pardon e-Bulli, un accessorio come quello proposto su Amazon da Board Masters? Si tratta di un mini-frigo in acciaio antiruggine con maniglia telescopica e ruote anteriori sterzanti. Offre 30 litri di capacità ed è dotato di un tappo di drenaggio per rimuovere facilmente l'acqua dopo che il ghiaccio per tenere in fresco le vostre bevande si fosse sciolto. Certo, costa un po' di più di un normale frigorifero portatile, 349,99 euro (ma spedizione gratutita). Fino ad ora, tuttavia, le recensioni parlano solo di clienti entusiasti.