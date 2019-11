THOR 24, IL TIR PIÙ MOSTRUOSO DI SEMPRE? Se non vi piace passare inosservati, avete (molti) soldi da parte e avete sempre sognato di poter dire di possedere "il tir più potente mai costruito", questo potrebbe essere l'articolo che fa per voi. Anche se forse avreste dovuto svegliarvi una settimana prima. È stato venduto all'asta in Arabia Saudita, infatti, al Worldwide Auctioneers di Riad, il Thor 24, mostruosa opera dell'americano Mike Harrah. Modificato sulla base di un Peterbilt 359, i lavori sono durati sette anni, e sono costati la bellezza di sette milioni di dollari. Soldi spesi bene però, dal momento che il prezzo finale a cui è stata venduta la bestia è di ben 12 milioni. Non è dato sapere se il misterioso acquirente abbia già potuto mettere le mani sul suo prezioso acquisto però, dal momento che il mostro non è stato fisicamente trasportato in Arabia Saudita ma è rimasto a casa sua, in Arizona, durante l'asta.

I DETTAGLI Ma vediamo insieme qualche dettaglio tecnico di questo tir spaventoso: un cambio manuale a quattro velocità controlla la bellezza di oltre 4000 CV, che arrivano da una coppia di motori Detroit Diesel da 12 cilindri ciascuno, equipaggiati di 12 super caricatori. La coppia è sufficiente a far viaggiare a picchi di circa 210 km/h una bestia da 14 tonnellate e mezzo. E per fermarla? Ci vogliono quattro paracaduti.

E DENTRO? È importante poi che anche all'interno di una vettura del genere ci siano tutti i comfort del caso, e infatti: un sound system da 1500 watt, uno schermo tv widescreen e una sterminata serie di luci decorative. Tanto che per alimentare tutto questo serve una unità ausiliaria, ricavata da quella che un tempo era una turbina di un elicottero. Chissà se il suo nuovo proprietario prima o poi deciderà di rimettere questo gioiello sul mercato. Cercheremo di farvelo sapere tempestivamente.