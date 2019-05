Autore:

Giulia Fermani

TESLA CUSTOM Sentir parlare di customizzazione per una Tesla Model S -per una qualsiasi Tesla, in effetti- è piuttosto inusuale. Super tecnologici, e già di per sè scenografici con quegli schermi giganti, gli interni delle creature di Elon Musk sono a prova di effetto wow già al naturale. Qualcuno però ha pensato che questo non bastasse e ha personalizzato gli interni della sua Tesla Model S con pelle di coccodrillo a profusione.

INTERNI WILD Cuciture a contrasto e pelle di coccodrillo come se piovesse. Diciamo che gli interni di questa Tesla non sono per stomaci delicati. Il possessore della Model S così modificata - un americano, possiamo presumere dall' adesivo dell'esercito americano aggiunto in plancia- ha aggiunto alla dotazione di serie anche alcuni pulsanti dalla dubbia funzione al lato dello schermo touch e una scatola di fazzoletti. Cosa ne pensate? Guardate la gallery.