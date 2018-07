Autore:

Giulia Fermani

SUZUKI E IL TORO INSIEME PER IL 6 ANNO Per il sesto anno consecutivo Suzuki si conferma sponsor principale del Torino FC. La collaborazione tra la Casa di Hamamatsu e la squadra granata durerà infatti per la stagione 2018/2019. L’annuncio della collaborazione tra Suzuki e il Toro è avvenuta lo scorso sabato 7 luglio allo Stadio Olimpico e nella stessa occasione sono state presentate anche le nuove maglie dei giocatori di Walter Mazzarri.