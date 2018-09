Autore:

Giulia Fermani

NUOVO DIRETTORE GENERALE PER RENAULT Cambiamenti interni in Casa Renault. La sede italiana, dal 1° Settembre 2018, ha visto Xavier Martinet sostituire Bernard Chrétien sulla poltrona di Direttore Generale. Dopo 5 anni che ricopriva questa carica, Chrétien svolgerà altre funzioni all’interno del Gruppo Renault.

LA SUA CARRIERA Il francese Xavier Martinet, 43 anni, ha mosso i suoi primi passi nel settore marketing del Gruppo Renault a Budapest nel 1997 e lì è rimasto fino al 2002, quando è diventato coordinatore marketing Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi presso la Direzione Commerciale Europa. Dopo una parentesi giapponese nel 2010, che ha visto Martinet ricoprire il ruolo di Senior Marketing Manager per Nissan North America, torna in Renault nel 2013 come Direttore delle operazioni Renault Portogallo.