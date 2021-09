Distributori green

RIFORNIMENTO PER TUTTI In un periodo di transizione come quello che stiamo vivendo, con l’auto elettrica che sta lentamente prendendo piede, le alimentazioni tradizionali sempre più in difficoltà e i carburanti alternativi che continuano a rimanere tra i preferiti di chi cerca bassi costi d’esercizio, quella della nuova stazione di servizio di Q8 appare una soluzione più che furba, quasi geniale. Un distributore dove si trovano pompe e colonnine per tutte le alimentazioni attualmente in commercio (tranne l’idrogeno, ok, ma quella è una storia leggermente più complessa): benzina, gasolio, metano, GPL ed elettrico.

GIOIELLO ARCHITETTONICO L’architettura del distributore si ispira alle vele della “Dhow”, la tipica imbarcazione del Kuwait, e che rappresentano anche il simbolo di Q8. Le due pensiline a forma di vela triangolare sono collegate tra loro da un albero maestro centrale di 25 metri d’altezza, e insieme realizzano una copertura di 2.000 metri quadrati. La prima vela copre le isole di rifornimento dei carburanti tradizionali, mentre la seconda copre le pompe di metano, GPL e le colonnine di ricarica.

DOVE SI TROVA La stazione è a Paderno Dugnano, lungo la superstrada Milano-Meda. Per i possessori di auto elettriche ci sono sei postazioni di ricarica, di cui 2 ultrafast da ben 300 kW. Finanziata in parte con il contributo di fondi europei per la realizzazione di infrastrutture dotate di metano e ricariche elettriche, il distributore di Paderno Dugnano è particolarmente avanzato dal punto di vista dell’efficientamento energetico, dell’illuminazione a led con sensori di movimento, dell’impiego di materiali riciclabili e dell’utilizzo di energie rinnovabili, nonché di recupero delle acque piovane. Per finire, sulle pensiline è presente un impianto di pannelli fotovoltaici da 70 kW.

LE DICHIARAZIONI “La nostra presenza qui oggi”, ha dichiarato Nawaf S. Al-Sabah, Presidente di Kuwait Petroleum International “testimonia l’interesse degli azionisti a rafforzare il marchio Q8 in Europa e in Italia”.

“L’impianto di Paderno”, ha aggiunto Azzam Al Mutawa, Vice Presidente Esecutivo Marketing di Kuwait Petroleum International, “rappresenta un modello di eccellenza a livello internazionale per la rete Q8”.

“Paderno Dugnano è il nostro fiore all’occhiello”, ha concluso Giuseppe Zappalà, Amministratore Delegato di Kuwait Petroleum Italia, “un progetto studiato per offrire non solo carburanti ma anche molteplici ed innovativi servizi, coniugando sostenibilità ed attenzione al cliente quali fattori strategici di successo di Q8”.