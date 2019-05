Autore:

Federico Sardo

PEUGEOT E-208 E JOVA BEACH PARTY La nuova Peugeot e-208 è 100% elettrica: non emette alcun grammo di CO2 e di particolato e la sua batteria garantisce un’autonomia di 340 km. In uscita a fine anno, sarà però già quest’estate partner del Jova Beach Party: il tour di Jovanotti che attraverserà le spiagge italiane e che viene presentato non come un semplice concerto o dj set, ma come una sorta di festival a 360 gradi, qualcosa di assolutamente nuovo per l’Italia.

COS'È JOVA BEACH PARTY, DATE E OSPITI Il calendario prevede diciassette tappe all’insegna dell’ecosostenibilità, dal 6 luglio al 31 agosto, dalle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte, con ospiti da ventitre paesi del mondo. Tra questi hanno confermato Bombino, Rkomi, Boomdabash, Charlie Charles, Ex-Otago, Daniele Baldelli, Ivreatronic, Tony Allen, Giorgio Poi, I Hate My Village, Nu Guinea, Rancore, Rocco Hunt e Tre Allegri Ragazzi Morti.

L'ANTEPRIMA E IL VIRTUAL TEST DRIVE Ma in cosa consiste la partnership con Peugeot? Ad ogni tappa, in un’area espositiva apposita, si potrà scoprire dal vivo la nuova Peugeot e-208 con grande anticipo rispetto all’arrivo sul mercato, previsto per fine anno (ma la nuova vettura è già prenotabile online). Oltre a vederla da vicino e poterla toccare con mano, si potrà vivere anche un’esperienza virtuale, sperimentando il Dancing Virtual Test Drive di e-208. Si tratta di una pedana dotata di sensori sulla quale il pubblico, a gruppi di quattro, potrà ballare producendo energia pulita, che verrà utilizzata per muovere una e-208 lungo un percorso virtuale.

ALTRI DETTAGLI DELLA PARTNERSHIP Per completare questa collaborazione, Peugeot metterà a disposizione una flotta di veicoli per tutti gli spostamenti di Jovanotti, della sua band e della troupe: in tutte le tappe del tour. Ci saranno infine iniziative sul territorio, nelle concessionarie e in ambito social, sempre all’insegna dell'alleanza tra Peugeot e Jovanotti.