Autore:

Giulia Fermani

VIA ALLA 1000 MIGLIA Riecheggia la fanfara dei Bersaglieri in Piazza Venezia a Brescia mentre in cielo si delinea lo spettacolo delle Frecce Tricolori: la Freccia Rossa è partita. Tra i partecipanti all’edizione 2019 della Millemiglia anche molti nomi noti, tra cui i celebri chef e giudici di Masterchef Carlo Cracco, che correrà assieme al suocero, e Joe Bastianich.

IL PERCORSO La 1000 Miglia, giunta ormai alla sua trentasettesima rievocazione, vedrà protagoniste 430 vetture che dal 15 al 18 maggio 2019 attraverseranno il cuore dello stivale verso la Capitale, per poi tornare a Brescia dopo aver fatto tappa a Cervia – Milano Marittima, Roma e Bologna.

I NOMI NOTI Oltre a Cracco e Bastianich partecipa alla corsa anche il pilota di F1 dell’Alfa Romeo Racing Team (ex Ferrari e Sauber) Antonio Giovinazzi a bordo di una Alfa Romeo Stelvio, edizione limitata. Formula 1 (ex) anche a bordo dell’auto 110, un’Alfa Romeo del 1935, con il pilota Emanuele Pirro mentre all’interno della Mercedes del 1955 con il numero 360 si intravede il rapper Michael Diamond, meglio conosciuto con il nome d'arte di Mike D, dei Beastie Boys. Per non parlare dell'indimenticabile campione di Rally Miky Biasion e di Prisca Taruffi, una delle donne-pilota più note del panorama italiano.

IL CALENDARIO COMPLETO – LE TAPPE DELLA CORSA

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO Brescia, Desenzano, Sirmione, Valeggio sul Mincio (con l’attraversamento del suggestivo Parco Giardino Sigurtà), Mantova, Ferrara, Comacchio e Ravenna, per arrivare poi in serata a Cervia Milano Marittima.

GIOVEDI’ 16 MAGGIO Cesenatico, Gambettola, Urbino, Corinaldo, Senigallia, Fabriano, Assisi, Perugia, Terni e Rieti fino a raggiungere la Capitale al tramonto.

VENERDI’ 17 MAGGIO Lago di Vico e di Viterbo, Radicofani, Castiglione d’Orcia, Siena, Vinci, Montecatini, Pistoia e Firenze, Passo della Futa e Passo della Raticosa e Bologna.

SABATO 18 MAGGIO Modena, Reggio Emilia, Langhirano, Parma, Busseto, Cremona, Carpenedolo, Montichiari e Travagliato, Brescia