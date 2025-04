OutRun diventa un film: Michael Bay alla regia, Sydney Sweeney tra i produttori

Pochi ricordano OutRun, mitico gioco di corse in cui sfrecciavi con una Ferrari Testarossa spider per quelle che parevano strade della California.

Molti di più hanno presente il produttore e regista Michael Bay (Transformers, Armageddon e molti altri) e Sydney Sweeney: giovane attrice recentemente nei cinema con Tutti Tranne Te, commedia romantica accanto al Glen Powell di Top Gun: Maverick.

Ebbene, secondo indiscrezioni riportate da Deadline, Michael e Sydney starebbero collaborando alla produzione di un adattamento cinematografico dell'iconico videogame.

Il videogioco OutRun: un’icona arcade degli anni ’80

I film ispirati ai videogame sono di gran moda, oggi, e OutRun, sviluppato da Sega nel 1986, è stato uno dei videogiochi arcade più redditizi del 1987.

Il gioco permetteva ai giocatori di guidare una Ferrari Testarossa non ufficialmente licenziata lungo strade soleggiate e costeggiate da palme, in un’estetica che oggi richiama fortemente l’immaginario visivo tipico di Michael Bay.

Qui sotto un interessante video in italiano che ripercorre la storia di OutRun e dei suoi sequel, illustrandone caratteristiche, segreti ed easter egg.

Dal videogioco OutRun al film con Michael Bay

Non è ancora chiaro quale sarà la trama del film - né come si possa trarre una trama da un gioco che di trama non ne aveva affatto - ma fonti interne confermano che la produzione è avviata.

L’attrice Sydney Sweeney sarebbe coinvolta come produttrice - non come attrice - mentre la sceneggiatura sarebbe affidata a Jayson Rothwell.

Entrambi hanno condiviso contenuti legati al progetto sui propri profili social, confermando indirettamente l’esistenza del film.

Ora scattano i pronostici per quali saranno i membri del cast. Due ruoli che non dovrebbero mancare sono quelli del pilota e della passeggera bionda (che potrebbero venire reinterpretati per non fomentare disparità di genere, razza e tutte quelle cose lì).

Ma chissà quali altri personaggi saranno necessari allo sviluppo della storia? Scrivici le tue opinioni nei commenti!

Ferrari Testarossa: spider come nel videogioco OutRun - foto Sotheby's

FAQ – Domande frequenti sul film di OutRun

Chi dirigerà il film basato sul videogioco OutRun?

Michael Bay è il regista scelto per dirigere l’adattamento cinematografico di OutRun.

Il film di OutRun sarà fedele al videogioco originale?

Non sono stati diffusi dettagli sulla trama, ma l’estetica anni ’80 e la presenza della Ferrari Testarossa sono elementi chiave attesi nel film.

Quando uscirà il film di OutRun?

Non è stata ancora comunicata una data ufficiale di uscita.

Sydney Sweeney reciterà nel film?

Secondo le fonti attuali, l’attrice parteciperà come produttrice e non come protagonista.

Ferrari sarà presente nel film?

È probabile, vista la centralità delle sue vetture nella serie videoludica e le recenti aperture del marchio a collaborazioni cinematografiche.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/04/2025