Buzz Lightyear corre insieme con Leclerc e Sainz: l’intervista

Chi non adora Toy Story, le vicende dei giocattoli “viventi” magistralmente narrate da Pixar in quattro, indimenticabili, film d’animazione? Lightyear è il nuovo lungometraggio Disney (in arrivo nelle sale italiane il prossimo 15 giugno) che racconta le origini del leggendario Space Ranger Buzz Lightyear. Qui sotto potete vedere l’ultimo trailer.

E LA FERRARI? Cosa c’entra tutto questo con Motorbox? Non molto, salvo che le edizioni italiana e spagnola del film potranno contare su un piccolo cameo d’eccezione, quello dei piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, che in questi giorni sono impegnati nel Gran Premio di Monaco. Non sappiamo molto altro, né di quale personaggio si tratta né se in qualche modo avrà a che fare con il mondo delle corse. Possiamo però gustarci (cliccate “Play” nel riquadro) un’intervista con Leclerc, che racconta delle sue affinità con Buzz e la sua passione per l’adrenalina e la velocità!

Lightyear: il cameo di Sainz e Leclerc per il nuovo film Pixar e Disney

LA STORIA DEL FILM Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini dell’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, il leggendario Space Ranger rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra. Insieme a lui un gruppo di reclute e un irresistibile gatto robot, Sox. Non mancherà neppure il cattivissimo Zurg con il suo esercito di robot. Nella versione italiana del film i personaggi saranno interpretati da Alberto Malanchino (Buzz Lightyear), Ludovico Tersigni (Sox) ed Esther Elisha (Alisha Hawthorne).

Lightyear: una scena del nuovo film d'animazione di Pixar e Disney

QUANDO ESCE Lightyear – La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane (co-regista di Alla Ricerca di Dory) e prodotto da Galyn Susman (Toy Story: Tutto un altro mondo). La colonna sonora del film è firmata da Michael Giacchino (The Batman, Up). Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 15 giugno.

Lightyear: una scena del nuovo film d'animazione di Pixar e Disney

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/05/2022