Autore:

Giulia Fermani

MEMORABILIA Se avete qualche soldo da parte (qualche per modo di dire) e cercate un mezzo che non perda, ma anzi facilmente aumenti il suo valore con il passare degli anni, la soluzione potrebbe essere acquistare auto protagoniste di film o serie tv. Auto celebri, insomma, come quelle di James Bond. Per esempio quella che ha recentemente acquistato il famosissimo chef Gordon Ramsay, che si è aggiudicato la Land Rover Defender SVX Concept dello 007 interpretato da Daniel Craig. Una delle poche ad aver finito intatta le riprese del film, si intende.

POSTATA SU INSTAGRAM L'auto comprata dal giudice di MasterChef è una delle 10 Land Rover Defender realizzate per il film Spectre del 2015, della saga di James Bond. Quando ti metti in garage un'auto del genere vuoi farlo sapere a tutti ed ecco dunque che sul profilo Instagram dello chef è spuntata una story dell'auto, con una dicitura che non lascia spazio a dubbi sulla sua parentela con lo 007 più famoso al mondo "James. Gordon James".

LA PROVA VIDEO Il video, uno zoom dell'auto dentro e fuori, mette in mostra una Land Rover che secondo i bene informati sarebbe costata a Ramsey più di 250.000 dollari. Ma "l'auto è praticamente nuova, ha girato solo nelle scene originali del film". E, in effetti, cos'è un quarto di milione di dollari di fronte alla possibilità di guidare la stessa vettura utilizzata da Daniel Craig in uno dei più bei film di James Bond mai girati?