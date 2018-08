Autore:

VE LA RICORDATE? Tutti d'accordo che la vera star del film era un'altra: la Jeep Wrangler del celebre inseguimento con il T-rex. Difficile però, se siete dei fan della saga e siete stati adolescenti negli anni Novanta, rimanere insensibili di fronte alla Ford Explorer di Jurassic Park, il SUV che aveva il compito di accompagnare (e proteggere) i visitatori del parco nel loro tour della preistoria.

INDIETRO NEL TEMPO Se vi piace può essere vostro. E viene via relativamente a poco: Art&Speed (un dealer americano del Tennessee) lo vende a 12.900 dollari (poco più di 11.000 euro). E' in buone condizioni, a giudicare dalle foto. Anche se, con quel mangiacassette per infotainment, fa un po' la figura del dinosauro. Per tacere del cambio automatico a (soli) quattro rapporti che scarica alle ruote (tutte e quattro, grazie alla trazione integrale inseribile) i 155 cv del V6 nascosto sotto al cofano.

DUPLICATO Patti chiari sin da subito: non si tratta dell'originale, che, per come eravamo rimasti al cinema, dovrebbe essere ridotto a uno scarto di costina, con le gomme e pezzi di paraurti a galleggiare nello stomaco del tirannosauro. E' una replica, quasi perfettamente fedele all'originale per quanto riguarda la livrea, le grafiche e i colori. Un po' meno negli accessori: vedi quella bull-bar dall'aria cheap e i fari aggiuntivi rettangolari anziché tondi. Dettagli ai cui i sentimentali possono anche soprassedere.