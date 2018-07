Autore:

Emanuele Colombo

NUOVI MOTORI Ecco le foto spia della nuova Ford Mondeo 2019, aggiornata con un facelift alla carrozzeria, durante i collaudi sulle alpi austriache. Minimi cambiamenti al design nascondono aggiornamenti più importanti che interessano la meccanica: primo tra tutti l'arrivo del motore 2,0 litri turbodiesel Eco Blue e del tre cilidri turbo benzina da 1,5 litri EcoBoost.

CAMBIO AUTOMATICO Quest'ultimo – nome in codice L Dragon – è stato sviluppato per essere accoppiato a un cambio automatico a 8 marce del tipo a convertitore di coppia. Come è logico, non si sa ancora nulla di ufficiale circa le dotazioni di bordo, ma è lecito aspettarsi che la nuova Mondeo guadagni le più aggiornate dotazioni in fatto di sistemi di assistenza alla guida: con la piattaforma Co-Pilot 360 che integra la frenata automatica di emergenza con riconoscimento del pedone.

DATA DI LANCIO Dal punto di vista estetico la nuova Ford, che verrà assemblata negli stabilimenti spagnoli di Almussafes, è qui ritratta in quello che presumibilmente sarà l'allestimento Titanium: priva dei fari adattativi full LED, ma con un profilo cromato (coperto dalle camuffature) che collega visivamente le luci posteriori. Per seguire le mode, la nuova Mondeo potrebbe venire proposta anche in versione crossover, dovrebbe venire presentata ufficialmente nel corso del 2019, per poi essere messa in vendita nel 2020.