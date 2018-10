Autore:

Giulia Fermani

IBRIDA SW 2019 Nuova Ford Mondeo 2019 Hybrid SW: non suona male, eh? Ma partiamo dall'inizio. Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service per Ford Europa ne è certo: la praticità delle station wagon non è qualcosa a cui i clienti possono e vogliono rinunciare. A prescindere dall'impennata dei Suv sul mercato auto, aggiungeremmo noi. Perché allora non sposare questa particolare esigenza con l’efficienza di un motore elettrico? Devono aver pensato così in Ford, dato che dall’anno prossimo arriverà nelle concessionarie dell’Ovale Blu la versione station wagon della Mondeo Hybrid.

LA GAMMA ELETTRICA SI AMPLIA Il propulsore ibrido della Ford Mondeo Hybrid eroga 187 cavalli grazie alla collaborazione tra il motore a benzina 2.0 a ciclo Atkinson e i 2 motori elettrici, uno propulsivo e uno atto alla ricarica delle batterie da 1,4 kWh. L’impegno di Ford nell’elettrificazione della gamma da 1 a 10 è 1 miliardo… di dollari, che gli consentiranno di aggiungere alla gamma 16 nuovi modelli completamente elettrici fino a portare a 40 il numero di elettriche a listino entro il 2022. Maggiori dettagli su prezzo e caratteristiche arriveranno a ridosso del lancio previsto nel 2019. Guarda la gallery.