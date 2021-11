Come vuoi la grigliata: al sangue, ben cotta o V8?

No, questo non è il solito motore V8. Infatti, invece che a benzina va a gas e... bistecche. Malgrado le apparenze, si tratta di un barbecue: probabilmente il più bello che ci sia per gli appassionati di motori, fatto per replicare le forme di un ''crate engine'' americano e venduto in Europa da Hot Rod Grills. Sfido i vostri amici a non rimanere a bocca aperta alla prossima grigliata (e non solo per le costine).

Hot Rod V8 Grill, lo spinterogeno e il filtro dell'aria

VEDI ANCHE

LA CURA DEL DETTAGLIO Testa e basamento sono fusi in lega leggera; gli scarichi sono collegati alla camera di cottura per fumare come le canne di un dragster pronto al lancio sulla strip. All'interno, una doppia serpentina fatta in acciaio inox così come la griglia di cottura; l'accensione è elettronica e non manca un bel termometro a far sembrare il tutto ancora più vero, anche se in modo deliziosamente falso. Completa la dotazione il carrello che assomiglia a quelli d'officina.

Hot Rod V8 Grill, il termometro

DIMENSIONI E PREZZO Le dimensioni sono 91 x 120 x 76 cm e il prezzo non è nemmeno proibitivo, rispetto alle macchine per l'espresso ispirate al mondo delle auto: si compra online per 799 euro sul sito del produtore che promette anche la spedizione gratuita. Filtro dell'olio e bistecche non sono incluse, però, specifica Hot Rod Grills. Guardate le foto in gallery, che vengono dalla casa d'aste online Mecum dove un esemplare in condizioni pari al nuovo verrà messo all'incanto il prossimo gennaio. Chissà che succede ad aggiungergli turbo e NOs?