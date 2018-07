Autore:

TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Ci sono una ditta produttrice di birra, un servizio di car-sharing regionale e un Assessore. No, non è l’inizio di una barzelletta, è l’inizio di una collaborazione che punta alla promozione della mobilità responsabile. Carlsberg Italia ha scelto infatti tre Renault Zoe elettriche del car sharing ecologico lombardo E-Vai che verranno utilizzate per il car pooling aziendale.

NUOVE COLONNINE Grazie alla collaborazione con E‐Vai Carlsberg ha anche installato nella propria sede di Lainate e nello storico Birrificio di Induno Olona (VA) due colonnine elettriche per la ricarica delle autovetture che saranno messe a disposizione anche di clienti, partner e visitatori.