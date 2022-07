Bugatti: un nuovo logo per ridefinire la brand identity

In tempi in cui la comunicazione ha preso il sopravvento su ogni cosa, anche un marchio storico come Bugatti decide di reinventarsi. Il rebranding attuato dalla Casa di Molsheim - entrata nell’Olimpo delle hypercar grazie a Veyron, Chiron e Bolide - consentirà all’azienda di Ettore Bugatti di assecondare il suo lato lifestyle, diventando un brand di hyper-lusso a tutto tondo. Negli ultimi tempi sono state davvero moltissime le collaborazioni con aziende estranee al mondo delle 4 ruote: dalle bottiglie di champagne (qui l'approfondimento) ai vestiti, passando per gli orologi e persino ai tavoli da biliardo. Il rebranding include un nuovo logo ƎB più snello, semplificato e dal carattere ''moderno'', abbinato a una colorazione blu inedita: un omaggio alle radici francesi dell'azienda.

Bugatti Chiron

RESTA L'OVALE Bugatti ha comunque sottolineato che la nuova brand identity non influirà sulle sue auto. Gli appassionati possono stare tranquilli, il classico ovale con sfondo rosso e caratteri bianchi non andrà in pensione. Il nuovo badge verrà però utilizzato presso i concessionari partner, in occasione di eventi, sul sito web e sui suoi canali social. Hendrik Malinowski, Responsabile vendite e marketing di Bugatti, ha dichiarato: ''Non abbiamo semplicemente creato un nuovo look. Abbiamo riflettuto da dove veniamo, analizzando la connessione storica a cui ci siamo ispirati durante la fase di rilancio del marchio negli anni ‘2000. Abbiamo inoltre valutato come si sono trasformati il nostro posizionamento e l'appeal del marchio Bugatti negli ultimi 10 anni.''

