BMW SciAbile, inclusività a tempo di sport. Le novità 2025

Inclusione. Neve. Sport. Da tre ingredienti, un cocktail di emozioni, di valori, di speranza. In un slogan, BMW SciAbile.

Come ogni anno e da oltre due decenni a questa parte, l'Elica ruota le pale per imprimere energia a un programma che è l'essenza del concetto stesso di Corporate Social Responsability.

BMW SciAbile, nel 2025 la 22esima edizione

BMW SciAbile celebra il suo 22° anniversario e come ogni anno, per due giorni, BMW Italia e la Scuola di Sci di Sauze d’Oulx aprono le porte del progetto a media e partner. Fra i quali, come sempre, numerose personalità legate al mondo dello sport e dell’arte.

Come la storica testimonial Carlotta Visconti, accompagnata dal padre Davide, e il motociclista Emiliano Malagoli, fondatore dell’associazione Diversamente Disabili. Per la prima volta, all’iniziativa prende parte anche lo street artist FLYCAT. All’esperienza culinaria sensoriale provvedono infine lo chef stellato Gianfranco Pascucci e il pastry chef Fabrizio Fiorani.

Il motociclista Emiliano Malagoli, uno dei testimonial di BMW SciAbile 2025

Il senso di BMW per l'inclusività

Secondo Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, il progetto SciAbile è per l'azienda una pietra miliare: “É stato questo progetto a dare il via al nostro programma di Corporate Citizenship SpecialMente. Crediamo che un’azienda moderna e di successo debba restituire valore alla società, e SciAbile ne è un esempio concreto, affrontando il tema della disabilità in modo costruttivo”.

Di Silvestre ricorda poi l’importante contributo di Alex Zanardi, storico brand ambassador BMW e ispirazione per molte iniziative legate a SpecialMente: “Zanardi è stato un promotore fondamentale di SciAbile e ha arricchito il nostro programma di Corporate Citizenship con la sua visione e determinazione. La sua figura continua a ispirarci ogni giorno”, afferma Di Silvestre.

SciAbile, un progetto in crescita: i numeri

BMW SciAbile, numeri in crescita

Dal 2003 ad oggi, SciAbile ha offerto oltre 15.000 ore di lezioni di sci gratuite, partendo dalle 150 ore della prima stagione fino a raggiungere le 1.850 ore nel 2023/2024.

Gli allievi con disabilità che hanno partecipato sono oltre 1.500, con un incremento significativo: si è passati dai 30 partecipanti iniziali ai 400 attuali. Inoltre, negli ultimi anni, il progetto ha attirato gruppi e associazioni straniere da tutta Europa, testimoniando il suo impatto internazionale.

L’età dei partecipanti varia dai 4 ai 75 anni, dimostrando che la passione per lo sci è un linguaggio universale capace di unire diverse generazioni.

L’equazione che si sta consolidando è chiara:

Vacanza per persone con disabilità = SciAbile.

SciAbile è ormai un punto di riferimento per famiglie che desiderano trascorrere una vacanza sulla neve con un proprio caro con disabilità. Il progetto, infatti, non si limita a insegnare lo sci, ma offre l’opportunità di superare limiti personali e scoprire nuove possibilità attraverso lo sport.

BMW SciAbile un'esperienza a tutto tondo

La Scuola Holden e il racconto di Carlotta Visconti

Quest’anno, BMW Italia racconta SciAbile attraverso un video realizzato dalla Scuola Holden, con protagonista Carlotta Visconti, atleta della nazionale di boccia paralimpica.

Il video ripercorre le emozioni vissute da Carlotta durante il suo percorso sulla neve, evidenziando il concetto di “talento residuo”, teorizzato da Alex Zanardi:

“Di fronte a una disabilità, si possono avere due approcci: rimpiangere ciò che si è perso o scoprire cosa si può fare con quello che si ha”, spiega Carlotta.

Attraverso questa narrazione, SciAbile trasmette un messaggio di speranza, resilienza e determinazione.

Le novità della stagione 2025

Negli ultimi anni, il progetto ha introdotto nuove strutture per migliorare l’esperienza dei partecipanti. Tra queste:

Tapis roulant Baby Rock : facilita la mobilità degli sciatori alle prime armi.



: facilita la mobilità degli sciatori alle prime armi. Chalet Sincero: uno spazio pensato per l’inclusione, dove sciatori con e senza disabilità possono condividere momenti di socialità.



Un’importante novità Sciabile è anche la creazione di classi collettive. Nel 2024 si è svolta la prima uscita di gruppo con 15 ragazzi disabili, ormai in grado di affrontare quasi tutte le piste in autonomia.

Nella stagione 2025, le uscite di gruppo sono aumentate a tre, con una quarta in programma per marzo.

BMW SciAbile, un momento della presentazione dell'edizione 2025

SciAbile e la sensibilizzazione nelle scuole

SciAbile ha ampliato il proprio impatto con un progetto educativo nelle scuole della Val di Susa, coinvolgendo studenti tra gli 11 e i 14 anni.

Un evento significativo si è tenuto il 3 dicembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Presso il cinema di Bardonecchia, 250 bambini hanno assistito alla proiezione del cartone animato Buffalo Kids, che affronta i temi della disabilità, amicizia e coraggio.

SciAbile sarà inoltre presente agli Special Olympics 2025, supportando gli atleti in gara.

La Scuola Sci di Sauze d’Oulx: Un modello di inclusione

La scuola di sci di Sauze d'Oulx è altamente specializzata

La scuola sci di Sauze d’Oulx offre corsi specifici per diverse tipologie di disabilità, suddivise in tre macro-categorie:

Categoria Esempi di disabilità Fisica e motoria Lesioni spinali, amputazioni, paralisi cerebrale Sensoriale Non vedenti, ipovedenti, sordi Intellettivo-relazionale Sindrome di Down, autismo, sindromi genetiche

La struttura permette a SciAbile di rispondere in modo mirato alle esigenze di ogni partecipante, offrendo un’esperienza sciistica personalizzata e sicura.

SpecialMente: l'Impegno di BMW Italia

Il progetto SciAbile rientra nel programma di Corporate Citizenship SpecialMente, sviluppato da BMW Italia per promuovere:

Inclusione sociale

Dialogo interculturale

Sostenibilità

Valorizzazione dei talenti



Dal 2001 ad oggi, SpecialMente ha coinvolto oltre 3 milioni di persone attraverso eventi online e sul territorio. Il programma rappresenta un esempio concreto di come un’azienda possa contribuire al benessere della comunità, allineandosi con i valori del BMW Group.

Per maggiori informazioni sulle attività di Corporate Social Responsibility di BMW Italia, è possibile visitare il sito ufficiale: www.specialmente.bmw.it.

VEDI ANCHE

Pubblicato da La Redazione, 16/02/2025