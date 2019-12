SCONTI PER LA MOSTRA DI SENNA Dallo scorso aprile il Museo Multimediale dell’Autodromo di Imola ospita la mostra “Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti”. L’esposizione, che resterà aperta fino al 3 maggio 2020, celebra l’indimenticato campione brasiliano scomparso il 1° maggio 1994, al settimo giro del Gran Premio di San Marino. Per tutto il periodo natalizio il museo ha pensato a una serie di promozioni speciali con sconti e pacchetti per visitare la mostra.

LA MOSTRA 41 vittorie, 65 pole position, 19 giri veloci e 80 podi su 161 Gran Premi disputati. Queste sono solo alcune delle ragioni che hanno reso immortale Ayrton Senna. Alla mostra a Imola, curata da Matteo Brusa con il patrocinio dell’Instituto Ayrton Senna, vengono ripercorse tutte le tappe della carriera del campione brasiliano attraverso un percorso fatto di immagini, audio e filmati. Tra tutti, quello d’apertura è particolarmente suggestivo: lo spettatore si trova a bordo della vettura di Senna, durante il Gran Premio di San Marino che gli costò la vita, e osserva la scena dal punto di vista del pilota stesso. Lungo tutto il percorso i visitatori potranno toccare con mano alcuni oggetti di Senna: dalla tuta di gara della stagione di F1 del 1993, al primo Kart, fino alla sua ultima monoposto di F.1.

PACCHETTI NATALIZI

ENGINE: 2 biglietti di ingresso alla mostra + 1 cappellino o t-shirt – 59 euro (invece di 64 euro)

PADDOCK: 2 biglietti di ingresso alla mostra + Photobook della mostra – 55 euro (invece di 59 euro)

OVERTAKE: 2 biglietti di ingresso alla mostra + modellino Formula 1 – 59 euro (invece di 64 euro)

GRIP: 2 biglietti di ingresso alla mostra + Photobook della mostra + Libro sulla storia del GP di Imola – 59 euro (invece di 69 euro)

POLE POSITION: 2 biglietti di ingresso alla mostra + Photobook della mostra + Libro sulla storia del GP di Imola + 1 cappellino o t-shirt – 79 euro (invece di 105 euro)